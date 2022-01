Vědec si okamžitě myslel, že se jedná o zcela nový neobjevený druh tarantule, domněnky však musel podložit pádnými důkazy. Vydal se proto do terénu na průzkum a detailní studium pavouka. Když se badatelova slova potvrdila, byl tento nový druh tarantule pojmenován jako Taksinus bambus, na počest thajského krále Taksina Velikého z 18. století.

Zdroj: Youtube

Jde o naprostý unikát. „Tato zvířata jsou skutečně pozoruhodná! Jsou to vůbec první známé tarantule, které žijí výhradně v bambusu," napsal na svůj blog arachnolog Chomphuphuang.

Tisková zpráva vědců uvádí, že se Taksinus bambus zcela přizpůsobil životu v dutých stoncích rostliny. Sestrojil si v nich hedvábné trubkovité nory, které slouží jako vstup do hnízd. Tyto sofistikované chodbičky využívají tvorové i jako úkryt.

?️ STALKER: A newly discovered small tarantula (body 3cm) nests *inside* bamboo stalks in Thailand. It uses cavities made by insects, e.g. carpenter bees. The species (Taksinus bambus) represents a new genus. Reported in a paper out today: https://t.co/YqZlWNYUS8 pic.twitter.com/DNqWsiYctq