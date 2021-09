Po dočištění přistoupili restaurátoři u souboru soch Jana Žižky z Trocnova, Mikoláše Alše a Petra Maixnera k fázi tmelení. To vše pod dohledem zástupců státní památkové péče. V brzké době se na vrch Gothard vrátí i socha sv. Gotharda, na jejíž obnově pracuje restaurátorka ve svém ateliéru. Ochraně svých památek věnují Hořice důkladnou péči, vedení města zároveň vyjádřilo přání, aby se podobné útoky vandalů už neopakovaly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.