Nová Paka - Město hledá cesty, jak občanům zajistit o víkendu lékařskou péči. Řešení je na cestě.

Ilustrační foto.

Lékařská pohotovostní služba (LPS) má být obyvatelům Novopacka dostupná o víkendech i nadále. Radnice o zachování služby intenzivně jedná s krajem, Oblastní nemocnicí Jičín a zástupci lékařů.

Před koncem roku obyvatelé devítitisícového města popudila zpráva o ukončení víkendové lékařské pohotovosti, která funguje v Jiráskově ulici a kterou garantuje Oblastní nemocnice Jičín. Zrušena měla být s novým rokem. S návrhem přišel jičínský špitál.

„Důvody, proč pohotovost v Nové Pace změnit, jsou především odborné, méně důležité jsou systémové a až na závěr ekonomické," tvrdí lékař Jiří Nový, zástupce primáře interního oddělení v Jičíně.

Radnice byla informací zaskočena a po schůzce s vedením jičínského špitálu si dala oddechový čas na monitorování využití pohotovosti a hledání cesty, jak ve městě, kde není nemocnice, zajistit přes víkend dostupnost lékaře. Zatím pohotovost funguje v omezeném režimu: v sobotu od 8 do 14 a v neděli do 12 hodin. Podle starosty města Josefa Cogana tak bude fungovat i v dubnu.

Dnes jednání o budoucnosti lékařské pohotovosti pokračuje a řešení je údajně na stole. „Pravděpodobně služba přejde z pohotovostní sféry do sféry ambulantní. Jde nám o to, aby tu fungovalo jakési nárazníkové pásmo, kdy lékař ošetří valnou část klientů a složitější případy pošle do jičínského špitálu." Podle Cogana je to jediný reálný směr, který podpoří finančně kraj i město.