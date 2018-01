Zrekonstruovaný Biograf Český ráj se už klube na svět

Jičín - Rozsáhlá rekonstrukce Biografu Českých ráj se nachází ve své finální třetině. Venkovní lešení bylo odstraněno a nová podoba jičínského kina již nyní vábí pozornost.

Stav biografu v lednuFoto: Archiv města

Vše nasvědčuje tomu, že dílo bude hotovo na přelomu letošního dubna a května, jak se od počátku plánovalo. Přitom s náklady 45,8 milionu Kč jde o jednu z největších jičínských investičních akcí posledních let. Fasáda a střecha jsou téměř hotovy, proto se práce v zimním období přesunuly do interiéru.

„Nyní probíhají přípravy na instalaci akustických podhledů a na opláštění stěn. Zhruba v půli ledna jsme začali s umístěním keramických obkladů,“ uvedl stavbyvedoucí Ing. Luboš Tichý z firmy Chládek & Tintěra Pardubice a.s. „Proběhlo také umístění kabeláže elektroinstalací, a to jak slaboproudu, tak silnoproudu. Ke konci ledna se ke všemu ještě přidají rozvody kinařské techniky,“ dodává. V zimním období chce dodavatel stihnout dřevěné obložení a dokončit vzduchotechniku a zdravotechniku.

Původní záměr rekonstrukce biografu prošel dílčím rozšířením. Smlouva o dílo byla opatřena dvěma dodatky, které reagují jednak na odhalené, v projektové dokumentaci nepředpokládané vícepráce, jednak na ne zcela vyhovující stav původního sociálního zázemí. Protože by bylo neadekvátní mít kompletně opravenou budovu kina se zastaralým sociálním zázemím, byla jeho rekonstrukce přibližně za 3 miliony Kč přičleněna k dílu. Celkové náklady tak nyní jsou vypočteny 45 817 379 Kč včetně DPH, přičemž v roce 2017 již město z toho profinancovalo téměř 17 milionů a letos dodavateli uhradí zbytek. Náklady zřejmě nejsou definitivní, protože kvůli špatnému stavu je nutné demontovat také konstrukci na plátno a opony. Látka opon byla značně poškozena stářím a používáním a jejich oprava by se nevyplatila.

Rovněž došlo k modifikaci plánované výměny sedadel. Zde však navýšení pokrývá dotace ve výši 350 tisíc Kč od Státního fondu kinematografie. Kvalitativně budou shodné s těmi, které jsou v multikinech. „Pořízení nového promítací plátna bylo součástí projektu. Konstrukce, která ho drží, měla zůstat původní, ale je vidět, že bude třeba namontovat novou,“ konstatoval provozní Biografu Český ráj Michal Miškovský.

Samotná dispozice budovy se v půdorysu vrací do původní podoby z 30. let. Vchod bude situován stejně jako dříve z ulice 17. listopadu. Ovšem jeho estetický dojem získá díky obloukům a také svítilnám vítanou vzpruhu. Vestibul kina se rozšíří, tudíž bude více prostoru pro zázemí šatny, pokladny a baru. Vizuální atrakcí bude promítací místnost, která bude mít prosklené dveře. Díky tomu divák, vcházející na balkonový ochoz, uvidí do „kinárnické kuchyně“.

Rekonstrukce Biografu Český ráj je doposud největší investicí do jičínského kulturního zařízení po listopadu 1989. Rekonstrukce byla nezbytná, protože stará budova měla narušené základy a její stav navíc poškodily dvě stavební úpravy během minulého režimu. Naštěstí se při průzkumu nenaplnily nejpesimističtější myšlenky o celkovém stavu základů.

„Program biografu byl myslím vždy pestrý, ale jakmile se vrátíme domů, ještě přidáme. Je v plánu navýšit počet projekcí za rok z původních 750 na 850,“ sdělil provozní biografu Michal Miškovský. Kulturní zařízení města Jičína nyní dočasně zajištují promítání v kinosále valdického kulturního domu. Projekce zde probíhají standardně a filmoví nadšenci by určitě provizorní Biograf Český ráj měli navštívit. Skutečně ano. Vždyť se mohou se účastnit historické události. Ostatně, zřejmě už nikdy v životě nenavštíví jičínské kino – ve Valdicích.