Jičínští dopravní policisté vyšetřují dopravní nehodu, ke které došlo v sobotu 1. května ráno na silnici I/35 u obce Podhorní Újezd a Vojice.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lada Součková

Řidič tmavě modrého až černého Volkswagenu Passat podle policie zřejmě nedal přednost v jízdě při nájezdu na silnici I. třídy na křižovatce směrem od Sobčic a vjel do cesty z levé strany jedoucímu Volkswagenu Multivan. Osmadvacetiletý řidič dodávky přijíždějící od Ostroměře začal prudce brzdit a dostal se do smyku. Vozidlo sjelo vlevo mimo silnici. Zde levou stranou narazilo do kovového oplocení místního autobazaru. Při nehodě došlo rovněž k poškození Volva, které bylo zaparkováno v prostoru parkovací plochy autobazaru.