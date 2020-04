Spoustu věcí musíme kvůli koronavirové pandemii oželet, i svobodu, ale i služby, které nás zkrášlují a jsou více než příjemné.

„Podívej se na mě, jak to mám přerostlý a šedivý, no to je hrůza,“ stěžovala si na stav své kštice známá. „Jo, a ještě mám přerostlé nehty, musím to asi upilovat,“ pokračovala stěžovatelka.

Už třetí týden zůstávají zavřené nejen obchody, ale i kadeřnictví, kosmetika, masážní salóny, pedikůra. A spousta žen je ze svého vzhledu zoufalá.

I když kadeřnice mohou individuálně za svými klientkami domů, žádná z oslovených toho nevyužívá. Nemá to podle nich logiku, mohly by ohrozit klienty a zpětně svoji rodinu.

Čekají, až se kadeřnictví otevřou

S atakem telefonátů zoufalých žen se vyrovnávají po svém, někde jsou prý klientky rozumné. Například v Hradci Králové. Vlasta Špačková tvrdí, že ji zákaznice nebombardují, vyčkávají, až se situace uklidní.

S tím, že za nimi může jít domů, je srozuměna, ale nikdo jí nezve. Paní Vlasta ženám doporučuje, ať si koupí barvy nebo přelivy v obchodu, aplikovat je prý zvládne každý, i syn, dcera, manžel, vnuk.

„Namíchá se podle návodu, nanáší po pěšinkách, je to jednoduché. Pak to nějak napravíme, vždyť to jsou jen vlasy,“ směje se žena, která o sobě tvrdí, že je také trochu čarodějnice. Zabývá se astrologií, numerologií a také tarotem. Podle karet už bude v květnu dobře, vzkazuje všem.

Do domácnosti chodit nechtějí

„Včera jsem se dozvěděla, že můžeme chodit do domácností. Ale to určitě dělat nebudeme. Počkáme, až nás oficiálně otevřou,“ říká paní Simona z náchodského kadeřnictví. I sem zákaznice stále volají, mají problémy s barvou i délkou vlasů.

„Pokud si koupí barvu v drogerii, tak raději o tón světlejší, aby neprovedly nějakou paseku,“ radí. Těžko se prý taková zkáza napravuje. „Radíme vydržet, první pomocí jsou barevné spreje. Pokud provozovnu otevřeme v omezeném režimu, obávám se, že nebudeme mít dostatek dezinfekce,“ vyjadřuje se k možnosti omezeného provozu, který slibuje vláda.

Jičínský salón Wella je také zavřený, většina personálu čerpá ošetřovné na děti. „Klientky volají, co mají dělat. Bojí si koupit barvu v drogerii. Jsme schopny jim připravit balíček a předat ho třeba někde u vchodu,“ popisuje Martina Valášková první pomoc.

I při zahájení provozu chtějí pracovat omezeně

Ženy také často volají a chtějí se přeobjednat. „To je zatím nereálné, až budeme vědět, kdy podnik otevřeme, tak všechny obvoláme,“ uklidňuje Valášková klientky.

„Také nás zvou, ať za nimi přijdeme domů, ale když jsme si uvědomily vážnost situace, tuto možnost jsme zavrhly,“ říká spoluprovozovatelka salónu.

Pokud vláda povolí otevřít kadeřnictví omezeně, počítají s tím, že by v provozovně pracovala vždy jen jedna kadeřnice. „I když budeme otestované, tak budeme brát zákaznice, které testy neprojdou. Takže riziko tu stále bude. Nijak nadšené z této možnosti nejsme, ale alespoň bychom zahájily provoz,“ připouští Martina Valášková krizový režim.