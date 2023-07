/FOTO, VIDEO/ Je libo zmrzlinu bohatou čokoládovou s dekadentními posypkami, odlehčenou tvarohovou s ovocem nebo „fitness“ porci jen z ovoce? Pod podloubím jičínského Valdštejnova náměstí se otevřela netradiční Zmrzlinárna a majitelka Daniela Beranová si zakládá na tom, že každou porci zvlášť umíchají přesně podle přání zákazníka. „Umíme všemožné kombinace, ale i kopeček vanilkové pro milovníky klasiky,“ říká usměvavá majitelka zpoza pultu. V domě s hvězdou ve znaku láká na zmrzlinu mávající nafukovací sněhulák Karel.

Ve Zmrzlinárně Hvězda v Jičíně namíchají zmrzlinu podle chuti zákazníka. | Video: Deník/Kateřina Chládková

Letos prý ve zmrzlinovém světě nejvíc frčí smetana s jahodami a tvarohová s lesním ovocem. A z čistě ovocných zmrzlin si lidé oblíbili kombinaci mango, banán a malina. Pro gurmány, kteří chtějí zkusit něco neobvyklého, Daniela Beranová doporučuje dračí ovoce, které letos Zmrzlinárna nabízí jako novinku.

Nápad otevřít v gastronomicky už tak přehlceném Jičíně další prodejnu zmrzliny, vznikl z Danieliny dlouhodobé touhy po zmrzlině dle vlastní chuti. „Jsem velká milovnice zmrzliny, ale nemám ráda, když je moc sladká. Proto jsem hledala varianty, jak ji vyrobit kvalitní, opravdu ovocnou. A objevila jsem způsob výroby přímo před zákazníkem ze zmrzlinových základů a mraženého ovoce. Roli hrálo i to, že je tato varianta zdravější," vypráví.

Pro inspiraci si tehdy dojeli do nedaleké Pecky. Tamní cukrárna Zlatá Pecka je svou na míru míchanou ledovou pochoutkou vyhlášená široko daleko. „Byli jsme se tam jednou podívat, jak to vlastně vypadá. Ale tam to mají trochu jiné. Později se zase u nás inspirovaly zmrzlinářky z Náchoda," chlubí se majitelka.

Mražená pochoutka v hlavní roli. Jičínské centrum zaplnily zmrzlinárny

Prostupy výroby zmrzliny totiž nejsou vůbec jednoduché. Je třeba dodržet správné poměry a ne každé ovoce lze kombinovat. „Museli jsme si přijít na vlastní způsob," dodává podnikatelka.

Ve Hvězdě ale také nenabízí pouze letní osvěžení v podobě zmrzliny. Děti určitě ocení nabídku mléčných koktejlů a ledových tříští přímo z ovoce. Dospěláci se můžou stavit jen na kafe, v horkém letním dni ale určitě nepohrdnou míchanými zmrzlinovými drinky s alkoholem.

Konkurence je ale v Jičíně velká a ze začátku se provozovatelé Hvězdy potýkali s kritikou hlavně kvůli vyšší ceně točené porce. Základní variantu základu a ovoce, sušenek nebo ořechů bez posypek a polevy koupíte za 65 korun.

„Zákazníci se dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří chtějí levnou zmrzlinu, a ty, kteří chtějí kvalitu. A ta druhá skupina se naopak divila, že to není tak drahé, jak čekali. A pro ty první máme nejlevnější kopeček v Jičíně, za 30 korun," láká Beranová.

Za vysvědčení na zmrzlinu do Pecky nebo Kněžnice. Mimo Jičín táhne hlavně točená

Od půlky července navíc v nabídce došlo ke změně, nově ve Hvězdě zákazníci dostanou řemeslný smetanový a tvarohový základ. „Vyrábí ho pro nás firma Togelato v Turnově. Mléko berou přímo od turnovských krav," vysvětluje Daniela. V ceně ale museli udělat kompromis, za řemeslný základ je příplatek deset korun.

Největší odměnou jsou pro Danielu Beranovou rozesmáté děti, které běží podloubím, že chtějí zmrzlinu od sněhuláka Karla. „Mám radost, když se k nám lidi vrací, protože jim chutnalo. Nebo když na zmrzlinu přijedou lidi z Liberce, že o nás slyšeli od známých," dodává majitelka.