Ve středu 8. června odešla Alona Aksonenko ze svého současného bydliště v Jičíně a už se nevrátila. Šestnáctiletá Ukrajinka měla na sobě světle modré džíny, černé triko s krátkým rukávem a letní sandále. Policisté ji prohlásili za pohřešovanou ve čtvrtek 9. června, dosud ji ale nenašli. Pátrání komplikuje také fakt, že Alona nerozumí česky.

„Po dívce stále jako po pohřešované pátráme, z dosud provedeného šetření vedou stopy do Polska, kde by se dívka mohla nacházet,“ okomentovala případ ve čtvrtek 16. června mluvčí krajských policistů Eliška Majerová.

Mladičká Alona patří k patnácti lidem s vedeným bydlištěm na Jičínsku, kteří jako by se vypařili. K odchodu z domu mohou mít podle policistů mnoho důvodů. Přitom je důležité rozlišovat mezi hledanými a pohřešovanými.

„Podle zákona je pohřešovaný člověk ten, o němž se lze důvodně domnívat, že je v ohrožení života nebo zdraví. Místo jeho pobytu není známo a policie po něm vyhlásila pátrání. Hledaný je člověk, na kterého je dán některý ze zákonných důvodů k omezení osobní svobody, místo jeho pobytu není známo a policie vyhlásila pátrání,“ vysvětlila Majerová.

Většina lidí, po kterých policisté na Jičínsku pátrají, je řazena do kategorie hledaných. Přesto se mezi nimi najde i nejnověji pohřešovaná dívka, patnáctiletá Martina Bernatová. Po brunetce s potetovanýma rukama pátrají policisté od neděle 12. června. Podle dosud získaných informací nyní policisté pracují s novými poznatky, které by mohly vést jejímu nalezení.

Dítě v ohrožení

Mezi patnácti ztracenými lidmi na Jičínsku je v současné době celkem šest nezletilých. Ke každému pátrání policisté podle Majerové přistupují individuálně a postupují na základě konkrétních poznatků. V pátrání po dětech výrazně pomáhá mechanismus známý jako Dítě v ohrožení. Díky němu mohou policisté okamžitě vyhlásit pátrání v médiích, pokud mají důvodné podezření, že se dítě stalo obětí trestného činu, dopravní nehody nebo má například zdravotní komplikace, které jej vystavují riziku.

Podle Majerové se často stává, že se pohřešované dítě najde ještě dříve, než je po něm vyhlášeno pátrání. Nejčastěji to jsou děti, které ve chvilce nepozornosti rodiče například odešly z hřiště nebo se ztratily v davu.

„Rodič telefonicky oznámí pohřešovaní na Policii České republiky, na místo se dostaví nejbližší policejní hlídky, aby neprodleně propátraly okolí a zjistily bližší údaje. Naštěstí je ale dítě do pár minut nalezeno. Mnohdy na tísňovou linku 158 volá i všímavý občan, který vidí samotné malé dítě bez doprovodu,“ dodala mluvčí.

Stejně tak i většinu dospělých zmizelých se často daří najít v řádech hodin, maximálně dnů. Někdy se to ale nepodaří, stejně jako u hledaného, dnes už téměř šestašedesátiletého Josefa Kačírka, který se ztratil před čtyřmi lety. Ve stejné době zmizela také šestadvacetiletá Michelle Slišková. Ani ji se zatím policistům nepodařilo najít.

Pokud potkáte někoho, o kom víte, že je vedený jako pohřešovaný nebo hledaný, je nutné zavolat na linku 158. Pokud naopak sami někoho pohřešujete, je třeba to nahlásit na jakémkoliv obvodním oddělení policie, případně na bezplatné tísňové lince. Policisté budou potřebovat osobní údaje zmizelého, čas, kdy opustil domov, popis toho, co měl na sobě, kam by mohl jít, jestli se na něco léčí a případně také další poznávací rysy, znamínka, tetování a podobně. V případě vyhlášení pátrání je také nezbytná co nejaktuálnější fotka.