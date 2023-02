Podle vedení zdravotnického holdingu bude nemocnice i po výměně ředitele v dobrých rukou. "Děkuji panu předsedovi Slámovi za práci, kterou v uplynulých sedmi letech ve vedení jičínské nemocnice odvedl. Ve správní radě Oblastní nemocnice Jičín ho od dubna nahradí jeho současný náměstek Daniel Malý, který prostředí nemocnice i krajského zdravotnictví zná a je pro nás zárukou kontinuálního rozvoje nemocnice,“ řekl k personální výměně v managementu jičínské nemocnice předseda Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Tomáš Halajčuk.

Na nového ředitele holding nevypisoval výběrové řízení. "Pan náměstek Malý bude pověřen výkonem funkce se zkušební dobou. Je to logický krok, vedení holdingu a kraje hledalo kandidáta, který bude nejlépe z nemocnice, aby věděl, kam nemocnice směřuje a znal vnitřní vztahy," vysvětlila mluvčí holdingu Lucie Chytilová.

Dětský chirurg Daniel Malý nastoupil na pozici náměstka ředitele 1. dubna 2021, ale v jičínské nemocnici pracuje už 19 let. Pochází z Jičína a se zdejším špitálem je spojená i část jeho rodiny, jeho dědeček dokonce v nemocnici 10 let řediteloval. "Naše nemocnice je na vysoké úrovni jak po stránce personální, tak i co se týče vybavení, ale zásadní roli hrají samozřejmě i mezilidské vztahy, protože ty se odrážejí v práci, v kolegialitě," řekl Malý v rozhovoru krátce po svém nástupu do funkce náměstka v květnu 2021.

Jeho příchodu do vedení nemocnice předcházel hromadný odchod lékařů, který rozpoutal diskuze o personální stabilitě jičínské nemocnice. Ty umocnil také nedávný odchod primáře ARO.

Po změnách stanov Zdravotnického holdingu, který kraj prosadil začátkem loňského roku, zajišťuje vedení všech nemocnic Královéhradeckého kraje tříčlenná správní rada. V Jičíně a pozici předsedy nahradí Tomáše Slámu Daniel Malý, jako zbylí dva členové budou nadále působit předsedkyně zdravotního výboru a bývalá ředitelka jičínské nemocnice Dana Kracíková a náměstek hejtmana Rudolf Cogan.

Zdravotnický holding združuje osm zdravotnických zařízení, jejichž je Královéhradecký kraj stoprocentním vlastníkem. „Jičínská nemocnice je součástí páteřní sítě zdravotnictví Královéhradeckého kraje. V její spádové oblasti je 100 tisíc obyvatel a ročně tato nemocnice provede na 3,5 tisíce operací. Věřím, že správní rada v novém složení ještě zlepší poskytované služby pro naše pacienty,“ zhodnotil radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

Oblastní nemocnice Jičín má zhruba 800 zaměstnanců a 500 lůžek. Patří k ní také nemocnice v Novém Bydžově. V současné době v areálu v Jičíně probíhají stavební práce na novém pavilonu, který bude centrem klinických laboratoří a hematologie.