Jičín – Vítězkou soutěže Žena Jičínska, kterou na jaře vyhlásil Jičínský deník, se stala Jana Ponikelská, prodavačka z Lázní Bělohradu.

Vedle věcných cen od sponzorů a nádherných kytic květů paní Jana získala jako dárek ošetření v salonu Wella Martiny Valáškové a Ivany Smutné. O práci kadeřnic mluví v superlativech, svým novým vzhledem byla sama příjemně překvapena.

„Když jsem viděla paní Janu, tak jsem si říkala, že by bylo škoda neprovést u ní změnu. S jednotily jsme barvu, změnily střih, vlasy odlehčily a tónovaly dvěma odstíny," říká při ošetření renomovaná kadeřnice Martina Valášková. A jsme u toho, kdy po stříhání, barvení a mytí přichází na řadu závěrečné vyfoukání vlasů do nového účesu.



Paní Janě jiskří oči, sleduje se v zrcadle a je na ní vidět, že výsledkem je opravdu potěšena. „Jsem velmi spokojená, je to změna, cítila jsem se tu velice dobře," pochvaluje si a dodává: „Je vidět, že paní Valášková je odbornice na svém místě."



Kadeřnice jí doporučuje udržovat sestřih po šesti týdnech, barvení provádět tón v tónu. „Důležité je použít kvalitní šampón s kondicionérem, masku, kvalitní tužidlo a lehký lak," vysvětluje Martina Valášková. Kadeřnictví Wella provedlo ošetření zdarma, za hezký dárek děkujeme.



Třiadvacetiletý Jiří Ponikelský, který do soutěže nominoval svoji matku a po celou dobu zkrášlovací zákrok sledoval, na proměnu reagoval slovy: „Moc pěkné."



Soutěž Žena Jičínska vyhlásila redakce Deníku letos poprvé. Nominace mohli lidé zasílat podle svého uvážení, o konečném pořadí rozhodla porota.