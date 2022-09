Muž měl po dobu minimálně jednoho roku zejména pod vlivem návykových látek opakovaně vulgárně i nepravidelně fyzicky napadat a hrubě oslovovat svou o 10let starší družku. Policejní komisař dále obviněného viní z minimálně 11 skutků krádeže, kdy měl na území Jičínska ukrást několik jízdních kol, elektrokoloběžku, mobilní telefon, notebook, finanční hotovost, kabeláže, nářadí a i dokonce potraviny, to vše v celkové výši téměř 100 tisíc korun.

Krádeží se měl dopouštět, ačkoliv byl rozhodnutím Okresního soudu v Jičíně na jaře tohoto roku odsouzen k trestu odnětí svobody podmíněně v trvání 12 měsíců se zkušební dobou na 3 roky.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho v dnešních dopoledních hodinách eskortovali do vazební věznice.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na 4 roky.