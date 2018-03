Zlatý erb putuje do Jičína

Jičín - Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb jsou už známé. Z měst v Královéhradeckém kraji má nejlepší webovou prezentaci Jičín.

Vyhlášení výsledků krajského kola v Hradci Králové.Foto: Deník / Externista VLP

V kategorii obcí dokázaly obhájit loňské prvenství Lovčice. Cenu za nejlepší elektronickou službu získal „Poplatkový asistent“, který slouží občanům Praskačky.



„Z historického pohledu erb odkazoval na danou šlechtickou rodinu, město nebo obec a bylo to něco, čím se jednotlivec nebo komunita chlubila. Soutěž Zlatý erb je o tom – v dobrém slova smyslu – chlubení se. Jsem rád, že erbovní štíty se transformují do webových stránek obcí, do úředních desek a dalších aplikací, které jsou stále více přátelské i pro úplné laiky. Těší mě, že na to samosprávy dbají a zpřístupňují a zjednodušují komunikaci s občany nejen v rovině úřední, ale i volnočasové,“ ocenil hejtman Jiří Štěpán, který dnes předal ocenění úspěšným účastníkům.



Také letos byla úroveň hodnocených webů více než vyrovnaná. U finalistů kategorie město bylo jen minimální bodové rozpětí. Samozřejmostí byla u všech podpora zobrazení na mobilních telefonech. V této kategorii byly nedostatky pouze v rozšiřujících povinných informacích. Vedle Jičína letos uspěl také Náchod a Rychnov nad Kněžnou, který loni zvítězil.



Větší odstupy byly v bodovém hodnocení kategorie obcí, které opět dominovaly Lovčice. „Řekli jsme si, že když naši občané budou mít všechny informace na webu, tak nám budou méně volat do kanceláře,“ zažertovala lovčická starostka Petra Petrovická. Za Lovčicemi se umístil Nový Hrádek a Nepolisy. Odstupy dalších účastníků byly ovšem minimální. Všechny zúčastněné weby se vyznačují velmi dobrou úrovní – až na výjimky mají podporu zobrazení na mobilních zařízeních a podporu DNS SEC (poskytuje uživatelům jistotu, že informace byly poskytnuty správným zdrojem). Problém s povinnými informacemi byl v této kategorii pouze u nováčků soutěže.



Nejlepší elektronickou službu nabízí svým občanům obec Praskačka, která porotu zaujala svým „Poplatkovým asistentem“. Jde o originální řešení, které generuje platební údaje pro úhradu místních poplatků. Aktuálně pokrývá tato služba stočné, komunální odpady, poplatky za psy a zábor veřejného prostranství. Druhé a třetí místo obsadilo město Hostinné se svou Sekcí pro podnikatele a Odběrem novinek, v němž je nyní registrováno přes 400 uživatelů. Prokázalo tak velký rozvoj elektronických služeb.



Výsledky celostátního kola budou již tradičně vyhlášeny na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), kterou bude Hradec Králové hostit 9. dubna 2018.