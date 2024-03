Od letošního září částečně omezí provoz protilehlé galerie a svatebčany na patnáct měsíců vykáže do náhradních impovizovaných prostor na městském úřadě. "Pro tyto potřeby počítáme s úpravami velké zasedací místnosti na městském úřadě na Žižkově náměstí," přiblížila dočasné řešení místostarostka Jičína Alena Stillerová.

Práce na rekonstrukci obřadní síně měly být zahájeny letos v červnu, kvůli přípravám výběrového řízení a koordinaci projektu s rekonstrukcí Valdštejnského zámku a pracemi v galerii však došlo k odkladu zahájení. "Původně jsme počítali s tím, že galerie poběží, dělaly se všechny přípravy pro to, aby galerie mohla fungovat vedle rekonstrukce. Teď by ale měla být galerie po výstavě bratří Gurmanů uzavřená a provedly by se největší stavební úpravy. Pak je otázka, pokud budeme v galerii dělat větší rekonstrukci, ale to je předmětem jednání. Pořád pracujeme s tím, že se zahájí rekonstrukce obřadní síně v září," uvedla Stillerová. Podle odhadů by měla rekonstrukce trvat patnáct měsíců.