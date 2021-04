Okouzlující a majestátní hrad Kost, jedna z perel Českého ráje, přivítá turisty nejdříve v červenci. Památka v majetku Kinských dal Borgo prochází třetím rokem revitalizací za více než sto milionů. Ta se však blíží k závěru. Podle správce Jana Macháčka záchranné práce pokračují zádlažbou a spárováním zdiva západní stěny Vartemberského paláce, která bude opatřena vápennou omítkou. Práce mají být dokončeny v srpnu, hrad bude zpřístupněn v červenci. Život kolem památky ale pulsuje, s posledními teplými dny přibylo turistů, kteří míří především do údolí Plakánku. „Cyklisté, turisté, pejskaři, no nevím, jestli jsou všichni z jednoho okresu,“ krčí rameny nad zvýšeným pohybem v lokalitě kostecký kastelán.

Než přijedete ke Kosti směrem od Sobotky, nemůžete minout nezaměnitelný lovecký zámek Humprecht. Elipsovitý tvar jeho půdorysu a netypická ozdoba vrcholu střechy – půlměsíc – z něj vytvářejí památku ojedinělou, kterou si s žádnou jinou nespletete.

Ani Humprecht nemůže o Velikonocích přivítat návštěvníky. Opuštěný ale není.

„V následujícím týdnu zřejmě předáme staveniště a měly by začít nejnáročnější práce v rámci revitalizace památky, a proto z bezpečnostních důvodů nebudeme zámek otevírat ani v případě, že by to vláda umožnila,“ informuje nás kastelánka Dagmar Faměrová. S otevřením v omezeném režimu zde počítají na hlavní návštěvní sezónu, tedy v červenci.

Záchranné práce na Humprechtu za téměř padesát milionů se dotknou především omítek, podlah, ostění oken, řešeno bude i nové osvětlení a vřetenové schodiště. Dalším viditelným krokem bude obnova fasády zámku.

Jedinou světlou chvílí pro nadcházející návštěvní sezónu je podle kastelánky otevření expozice části muzea Sobotecka v přízemí Děkanství v Sobotce.

Peckovský hrad – Perla Podkrkonoší

I peckovský hrad, který je nazýván Perlou Podkrkonoší, má zavřeno a vyhlíží konec pandemie. Pro hrad a jeho správu je letošní rok výjimečný. Připomíná si 400 let od smrti zdejšího pána Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a sto let, co hrad vlastní městys.

Starostka Hana Štěrbová je na kulturní dědictví náležitě pyšná, i když sídlo spolyká značnou sumu peněz na stálé opravy.

„Vymysleli jsme spoustu akcí, některé ale kvůli epidemiologickým omezením zřejmě nezvládneme, ale kastelán hradu je natočí pro veřejnost on line,“ říká Hana Štěrbová k oslavám a současně poodhaluje další z plánů.

V létě se uskuteční na nádvoří hradu sochařské sympozium s tím, že umělci vytesají pro městys pohádkové postavičky pro zdejší naučnou stezku. Školní pásmo ze života Kryštofa Haranta organizátoři oslav odpískali, ale zdařit by se měla instalace fotografií, inspirovaná rokem 1921, kdy obec přebírala hrad.

Přislíbena je i přednáška na téma koupi hradu, která se uskuteční v červnu online. Počítáno je se zářijovou Harantiádou s pochodem na Jeruzalém.

„Cestovatel Miroslav Náplava se rozhodl, že by vyšel z Klenové v Jižních Čechách, kde se Harant narodil, došel na Pecku a přitom vyznačil turistickou trasu. Cestovatel v srpnu přijede a na Pecce by odlil zvonek, který se bude následně instalovat na hradním nádvoří,“ prozrazuje starostka další zajímavé informace.

Městys také hodlá pod hradem směrem k bývalé Tibě vysadit Harantovu alej.