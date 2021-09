Dům Martina Bílka stojí v těsné blízkosti silnice v Konecchlumí odjakživa. Strategickou polohu přímo na široké křižovatce využívali k podnikání už mnozí před ním.

"V těchhle prostorách byl obchod už dříve, jsou k tomu jako dělané. Naposledy jsem tu zkusil otevřít před dvěma lety, teď jsme tu teprve pár týdnů, tak se uvidí," říká majitel a podnikatel. Otevřít obchod s potravinami u silnice plánoval už loni, pandemická situace tomu ale nepřála. Letos v létě zapracoval na vnější fasádě, kterou omítnul nazeleno a vyvěsil cedule "Nápoje" a "U nás". Obchody ale zrovna netáhnou.

Projeďte se ve vizualizaci po plánované dálnici D35 z Hořic do Úlibic:

Zdroj: Youtube

"Kousek vedle jsou další dva obchody a místní si stejně raději nakoupí v Jičíně. Spoléhám na ty, kteří projíždějí kolem," vysvětluje zpoza pultu Bílek. Lidé nejvíce kupují Hořické trubičky. Alkohol ani cigarety vůbec neprodává, prý to akorát zbytečně přitahuje zloděje.

Už bezmála třicet let čekají obyvatelé obcí na "pětattřicítce" na vhodné řešení frekventované dopravy. Tím by měla být připravovaná dálnice D35, která by měla odvést dopravu z malých obcí na objízdnou trasu. Projekt má mnoho zastánců, ale také odpůrců, kterým vadí představa moderní rychlodráhy protínající Český ráj a krásnou přírodu na Jičínsku. Dálnice D35 by po dokončení měla propojit severní a východní Čechy se severní a severovýchodní Moravou. Některé úseky jsou už v provozu, další se teprve dostavují. V půlce srpna se kladně vyjádřilo Ministerstvo životního prostředí k výstavbě úseku mezi Turnovem a Úlibicemi, 16,5 kilometrů dlouhý úsek od Úlibic do Hořic by se měl začít budovat už v roce 2023.

Silnice I/35, navíc coby přímo evropská spojnice pod značkou E442, protíná Českou republiku napříč jako severní paralela k dálnici D1. Denně po ní obcemi projíždí tisíce aut, největší problém ale dělá těžká tranzitní doprava. Naložené kamiony tak tak stíhají dostatečně zpomalit při projíždění vesničkami, místní ale trápí i hluk, emise a nebezpečné přecházení ulice. Možnosti regulace dopravy jsou ale pro vedení obcí značně omezené.

"Konečně se snad dočkáme zúžení silnice a ostrůvku u přechodu před MŠ. Chtěli jsme také měření rychlosti na začátku obce, auta tudy rozhodně projíždějí rychleji než 50 km/h. Ale na to prý nemáme nárok," říká Rostislav Němec.

V Konecchlumí by se tak brzy mohli dočkat podobné úpravy jako v nedaleké Ostroměři. Tam už mají právě zpomalovací ostrůvek, speciální asfaltovou úpravu pro tlumení hluku i měření rychlosti na začátku obce.

"To jsme si ale pořídili sami a je to pro řidiče jen orientační, když vjíždějí do prudké zatáčky. Na kontrolní měření, které by i fotilo ty, kteří rychlost překročí, jsme taky neměli nárok," vysvětluje starosta Ostroměře Tomáš Gabriel.

Trasa D35Zdroj: ŘSD

Provedené úpravy silnice prý ale stejně nejsou moc kvalitní a situaci výrazně nezlepšují. Lidem stále drnčí sklo v poličkách a hluk ze silnice je budí ze spaní.

Dálnice podle všeho významně zkvalitní životy lidí, kteří žijí v těsné blízkosti I/35, protože desítky tisíc aut denně odvede rychlejší objízdnou trasou. Některým ale možná přidělá vrásky. Naproti obchodu pana Bílka stojí renomovaná hospoda U Patřínů. Podle provozovatele Tomáše Kazdy tvoří 99 procent jejich zákazníků řidiči, kteří se po cestě zastaví na oběd.

Zahájení stavby očekávají obyvatelé přilehlých obcí s nadějí, ale i s obavami. "Určitě nám dálnice hodně uleví, momentálně se ale obáváme, jaké problémy a komplikace nám přinese zahájení stavby," říká Tomáš Gabriel. Pokud půjde vše podle předběžného plánu ŘSD, mělo by se stavět tři roky a v roce 2026 by mohla být nová dálnice v provozu. Odhadovaná cena bez DPH se přehoupne přes 4 miliardy korun.

Některým ale možná přidělá vrásky. Naproti obchodu pana Bílka stojí renomovaná hospoda U Patřínů. Podle provozovatele Tomáše Kazdy tvoří 99 procent jejich zákazníků řidiči, kteří se po cestě zastaví na oběd. Covidová doba jim dala zabrat a jen čas ukáže, jak se na jejich tržbách projeví pokles projíždějících hladovců. "Nabízí pro řidiče atraktivní jídla. Kde jinde si dáte tak dobrou svíčkovou nebo rajskou?" říká o hospodě starosta Konecchlumí.

S postupujícím odpolednem usuzuje Martin Bílek, že dnešní dopravní špička je u konce a může zavřít dřív.

"Se začátkem školního roku prodej ještě klesl, poslední týden v srpnu to ještě šlo. Možná dám ceduli až k silnici, ať o nás lidi vědí," říká.

A když to nepomůže, obchod zavře. Život u silnice, kde nejvíc frčí Hořické trubičky a omáčka s knedlíkem a kde jsou pro kvalitní spánek nutností hlukotěsná plastová okna, jde dál a ještě alespoň pět let se jen tak nezmění.