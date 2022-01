Výjezd mezi Jičíněvsí a Robousy byl součástí celorepublikových protestů, do kterých se zapojily desítky velkých a středně velkých zemědělských podniků. "Jsme členy Agrární komory a plně podporujeme snahy vedení. Nová vláda s námi nekomunikuje a mění pravidla, která budou mít dosah pro spoustu podniků, aniž by to s námi konzultovala," uvedla před protestem Petra Zmatlíková, členka představenstva Volanické zemědělské. Kromě nich se protestu na Jičínsku zúčastnily také podniky Agro Slatiny a Agro Žlunice.