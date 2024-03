Ke středečním protestům se připojili také zemědělci z Jičínska. Už více než měsíc protestují agrárníci proti regulím z Evropské unie a nařízením vlády. Kolony traktorů se třech směrů u Úlibic dopoledne zpomalily dopravu, účast však byla menší než před měsícem. "K protestu jsme se připojili a podporujeme demonstrace kolegů i ze zahraničí. Hlásí ale déšť a je potřeba pracovat, proto se zúčastnilo méně traktorů. Ostatní byli na polích," okomentovala středeční akci ředitelka Okresní agrární komory Jičín Hana Svatoňová. K protestům zemědělců se minulý týden na výjezdním zasedání vlády v Královéhradeckém kraji vyjádřil také premiér Petr Fiala.

"Traktory a hnůj patří na pole, ne před Úřad vlády. Možná tam něco vyroste, ale my musíme jednat," řekl protestům zemědělců premiér Petr Fiala.. | Video: Deník/Kateřina Chládková

Na protest proti plánovaným nařízením EU se ve středu ráno na silnice okolo Jičína vydalo okolo dvaceti traktorů ověšených českými vlajkami. Jely opět ze třech směrů - od Jičíněvsi, od Sobotky a od Hořic. Oproti minulé velké demonstraci, která se uskutečnila před měsícem, byla účast přibližně třetinová. Podle Svatoňové je důvod jednoduchý. S nastupujícím jarem musí zemědělci začít s pracemi na svém hospodářství. Z toho důvodu také tentokrát zvolili brzký start, směrem k Úlibickému kruhovému objezdu vyrazili už v 8 ráno.

Protest částečně omezil dopolední provoz na silnicích první třídy. U úlibické okružní křižovatky se po průjezdu traktorů tvořily kilometrové kolony, stejně tak potom na zpáteční trase protestů směrem na Hořice a Mladou Boleslav.

Protest se konal na podporu zemědělců celé Střední Evropy, kteří už několik měsíců upozorňují na špatné podmínky a opatření, která pro ně mohou podle jejich vyjádření být likvidační. Z příhraničních okresů Královéhradeckého kraje vyrazily kolony traktorů k polským hranicím, kde se setkaly se zahraničními kolegy. Jičínské zemědělské společnosti před dvěma týdny protestovaly v Praze, nyní se rozhodly po neúspěšných jednáních s vládou protesty podpořit alespoň v regionu.

Traktoriáda na kruháči v Úlibicích. Protestující zemědělci projeli Jičínskem

"Důvody jsou pořád stejné, nepodařilo se vyjednat dobré podmínky. Vyjeli jsme, protože chceme posílit zahraniční kolegy. Původně se mělo protestovat ve čtvrtek, ale nakonec se to posunulo o den dříve, ve čtvrtek totiž budou zástupci vlád jednat v Bruselu a uvidíme, jestli budou požadavky splněny. Nejsme spokojení s tím, jak jednání probíhá. Sice nám bylo něco slíbeno, ale není to nic hmatatelného. Nějaké finanční prostředky potřebujeme už teď, slibují nám je ale až na příští rok. Tak uvidíme, jestli se povede vyjednat nějaký krizový balíček," doplnila Svatoňová s tím, že stále platí výtky proti nastavení trhu se zemědělskými plodinami, dovozu levných surovin ze zemí, kde neplatí přísné unijní regule, a nadměrné administrativě, kterou musí zemědělské podniky vykazovat.

Několik měsíců trvající protesty zemědělců okomentoval minulý týden na výjezdním zasedání vlády v Královéhradeckém kraji také premiér Petr Fiala. "Přiznám se, že považuji radikalizaci situace ze strany některých zemědělských organizací za zbytečnou. My jsme jednali s Agrární komorou, se Zemědělským svazem i s Asociací soukromého zemědělství, která se protestů neúčastní. Jsme připraveni změnit určité věci v zemědělské politice, pan ministr Výborný sám pracuje na snižování byrokracie, na řadě těchto věcí je se zemědělci domluven," řekl Fiala novinářům.

Vláda je podle něj připravena dále jednat o úpravách národních parametrů zemědělské politiky, i navýšit finanční prostředky na příští rok. "Ale abychom to všechno mohli udělat musíme jednat. To se nevyřeší demonstracemi, na ulicích nebo sypáním hnoje před úřad vlády. Samozřejmě tam může něco vyrůst a může to být zajímavé, ale nevyřeší to problémy zemědělců. Myslím, že hnůj se má sypat na pole, traktory taky mají být na poli a my máme sedět za jednacím stolem a bavit se o tom, co skutečně české zemědělství potřebuje," dodal k problematice premiér.