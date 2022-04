Nové středisko vzniklo na prostranství vedle železnické školy. Místo bylo ideální, protože bylo volné, dobře dopravně dostupné a dostatečně velké, aby zde mohlo vzniknout i parkoviště. "Navíc to máme kousek od školy a nového pumptracku, takže když si někdo odře koleno, nebude to mít daleko k doktorovi," vtipkovala s nadsázkou starostka na podzim, když se nové dětské hřiště otevíralo.

Celá stavba zdravotního střediska vyšla na 12,6 milionu korun. Z toho 3,5 milionu investoval Královéhradecký kraj a město také získalo dotaci 3,3 milionu z Operačního programu Životní prostředí. "Nová budova plní požadavky pasivního energetického standardu. Středisko je bezbariérové, vytápění je zajišťuje tepelné čerpadlo, zdrojem tepla je jedna geotermální sonda v hloubce 110 metrů. V letním období zemní vrt bude použijeme i pro chlazení objektu. Na střeše jsou fotovoltaické panely, které zajišťují další obnovitelný zdroj energie," vysvětluje Kracíková.

Spolu s ní přestřihl pásku nového střediska také krajský náměstek pro investice Rudolf Cogan. Ten ocenil především to, že se při stavbě kromě samotné budovy myslelo také na vysázení zeleně, vytvoření parkovacích míst a udržitelnost celého objektu.

Lékaři se už do střediska nastěhovali, nic tedy nebrání provozu. Vznikla zde moderní ordinace praktika pro dospělé, kde se budou střídat dva lékaři, ordinace pro děti a dorost, kde se rovněž střídají dvě lékařky, a zbruu nová neurologie pro děti i dospělé. Lékařská péče je tak zajištěna jak pro místní, tak pro lidi ze širokého okolí.

Podle reakcí na pátečním dni otevřených dveří jsou se stavbou spokojeni nejen zástupci vedení města a lékaři, ale také Železničtí. "Je to paráda. Zvenku vypadá budova malá, ale je zde dost prostoru pro všechny potřebné ordinace. Oceňuji také to, že se v době zdražování energií myslí na to, aby byla budova co nejúspornější," ohodnotil jeden z přítomných občanů.