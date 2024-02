V současné chvíli má Správa železnic v Královéhradeckém kraji rozestavěné čtyři stavby za 816 milionů korun. V letošním roce zde státní organizace plánuje zahájit sedm dalších projektů, mezi kterými budou opravy tratí i rekonstrukce nádraží.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Kovář

„Pravidelně jednám s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou a velmi mě těší jeho zprávy, že státní organizace hodlá v našem regionu zahájit v letošním roce velké stavby za dvacet miliard korun. Mezi klíčové považuji zejména první etapu zásadní modernizace železničního dopravního uzlu v Hradci Králové a na to navazující dokončení zdvojkolejnění trati ve směru na Opatovice. Další investice se budou týkat například tratí z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova či z Týniště nad Orlicí do Solnice,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Nejvýznamnější letos zahájenou investicí bude předposlední krok ke zdvojkolejnění trati z Hradce Králové do Pardubic. V první etapě tohoto projektu projde rekonstrukcí hradecké hlavní nádraží a stavební práce budou spočívat ve výstavbě nového ostrovního nástupiště a také přestavbě vybraných kolejových rozvětvení. Pětiletý projekt má připravený rozpočet ve výši téměř 11 miliard korun. V roce 2028 na něj naváže závěrečná etapa, která protáhne druhou kolej na celý úsek mezi oběma krajskými městy.

Správa železnic chce také v letošním roce začít s instalací zabezpečovacího systému ETCS Level 2 v úseku mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Revitalizací za zhruba dvě miliardy projde v letech 2024 až 2025 také trať z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova. Správa železnic připravuje instalaci dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení mezi Trutnovem a Starou Pakou a pak také rekonstrukci traťového úseku mezi Starou Pakou a Kunčicemi nad Labem, a to včetně oprav nástupišť, vybavení vybraných přejezdů novým zabezpečovacím zařízením a pořízení elektrického ohřevu výhybek.

Už na jaře tohoto roku plánuje Správa železnic zahájit rekonstrukci budovy osobního nádraží v Jaroměři, která je památkově chráněná. Vzniknou zde nové prostory pro cestující i případné komerční využití a provoz zde obnoví také restaurace.

Koleje k automobilce

Během září letošního roku začne třetí a čtvrtá etapa zvyšování kapacity trati z Týniště nad Orlicí přes Častolovice do Solnice, která je silně zatížena nákladní dopravou z tamní automobilky. Úpravami projde celé kolejiště vyjma již zrekonstruovaných částí, modernizované bude také zabezpečovací zařízení a most ní objekty. Plánovaná je rovněž výhybna Rašovice. Správa železnic chce také nadjezdem nahradit přejezd v Týništi nad Orlicí v ulici T. G. Masaryka. Ve čtvrté etapě pak plánují železničáři postavit výhybnu v Synkově a zastávku i stanici v Lipovce, která bude sloužit k deponování vozů a jejich sestavování do souprav přímo do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Oba projekty mají rozpočty stanovené v součtu na 5,8 miliardy korun.

S rozvojem průmyslové zóny Solnice-Kvasiny souvisí i další drážní projekt, a tím je elektrizace trati z Týniště nad Orlicí přes Častolovice do Solnice. V rámci tohoto projektu, který je plánován na dva roky s plánovaným začátkem v září letošního roku, je i prodloužení nástupišť v Rychnově nad Kněžnou a na zastávce v Častolovicích a úprava mostních konstrukcí na vyšší třídu zatížení.