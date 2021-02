„Pokud se chceme vrátit k normálnímu životu, včetně návratu dětí do škol, tak tomu musíme jít společně trochu naproti,“ tvrdí starostka města Železnice Dana Kracíková, která rozhodně nehodlá sedět s rukama v klíně a v době covidové beznaděje jenom čekat.

Po dohodě se zdejšími dětskými lékařkami proto již tuto středu zahájí město v místní sokolovně antigenní testování po vzoru Rakouska. Oproti klasickému z nosohltanu je méně agresivní.

„Jde o stejné testy, které používají rakouští školáci sami, a i když u nás v Železnici budou testovat lékaři, tak se alespoň naše děti a jejich rodiče budou moci podívat, jak se to dělá a třeba to do budoucna využijí,“ domnívá se starostka.

Přednosti neinvazivního testování

Testování antigenními testy SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit je šetrné. Jde o stěr z přední části nosu, kdy se poté tyčinka zasune do testovací komůrky s činidlem, která do 15 minut poskytne výsledek. Tyto testy si mohou v Rakousku provádět samy děti nebo jejich rodiče, v Česku to legislativa zatím nedovoluje.

Antigenní testování zajistí v Železnici ve svém volnu dětské lékařky, zdravotnice a pomohou i zaměstnanci školy.

Na otázku, zda bylo náročné testy zajistit, MUDr. Jitka Hrdinová vysvětluje, že po dohledání výrobce měli v Rakousku schválené testy do tří dnů v ordinaci.

Cena testů i účinnost je přitom stejná jako u ostatních antigenních testů. Senzitivita je 95 procent a specificita 97 procent.

„Nechápeme, proč se tyto testy u nás ještě nepoužívají, stát je měl pro školáky zajistit už dávno,“ zamýšlí se lékařka nad otázkou využitelnosti šetrného testování.

„V současné době se dál neposuneme, pokud nebudeme víc testovat, včas odhalovat možné zdroje šíření infekce a ty izolovat. Bohužel, ochota lidí nechat se testovat a dodržovat opatření stále klesá. Jedním z hlavních důvodů je podle nás kromě doposud používaného nepříjemného stěru z nosohltanu i to, že opatření nejsou lidem dostatečně a srozumitelně vysvětlována, jsou neustále měněna bez jasného zdůvodnění a nedodržují je často ani čelní představitelé,“ domnívá se Jitka Hrdinová.

Pravidla



Testování je určeno lidem bez příznaků, zúčastnit se ho nemohou osoby, které v posledních třech měsících měly pozitivní PCR test.



Je pro všechny zdarma.

„Je to takový testovací projekt, který by se nechal realizovat všude,“ navazuje Dana Kracíková, která chce k šetrnému testování motivovat další města a obce.

„Musíme to celé zorganizovat, je to takové řešení pandemie ze zdola. Doufám, že díky šetrnému způsobu testování o něj bude zájem, ale to se teprve uvidí,“ říká k experimentu Dana Kracíková.

Antigenní test platí tři dny, testování v Železnici budou dobrovolníci opakovat každou středu a neděli podle zájmu místních.

„Nedokážeme odhadnout, kolik lidí vůbec přijde,“ připouští lékařka.