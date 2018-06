Železnice má narozeniny, přijedou i rodáci

Železnice – Sedm set let od první písemné zmínky o Železnici a sto let od vzniku republiky, to už jsou hned dva vážné důvody k oslavám.

včera 19:48 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock.com

Vypuknou v bývalém lázeňském městečku v sobotu a jejich součástí je i sjezd rodáků. Oslavy zahájí průvod za přítomnosti všech aktivních složek. Zastaví se u zdejšího kostela sv. Jiljí, aby uctil památku obětí první světové války. Odhalena zde bude rovněž pamětní deska českého římskokatolického teologa, kněze, biblisty, překladatele Nového zákona, vysokoškolského pedagoga a rektora Univerzity Karlovy Jana Ladislava Sýkory, zdejšího rodáka. Hlavní program se odehraje na náměstí, kde návštěvníci zhlédnou tanec Česká beseda, vystoupí děti ze školy, zahrají Kanci, překvapením bude módní přehlídku dobového prádla. Otevřeno bude muzeum, škola, městský úřad, knihovna a svou malířské muzeum otevře i umělec Michail Ščigol. Do programu přispěje také kavárna Cafe Terasy. Čím se může Železnice pochlubit, to je zrekonstruovaná škola, školka, radnice, sokolovna, opravený hlavní průtah i nové hřiště. Co však vývoj městečka brzdí, to je nedostatek stavebních parcel. „Je tu velký zájem o bydlení, takže bychom chtěli zasíťovat pět parcel za kostelem, které jsou v majetku města. Dalších šest nových domů by mohlo vyrůst za hřištěm. Letos chceme rovněž vybudovat kanalizaci na Těšíně a připravovat budeme stavbu vodovodu do Cidliny a Zámezí,“ říká starostka Dana Kracíková.

Autor: Iva Kovářová