Jičínsko – Se začátkem školního roku je také spojeno pokračování celorepublikového preventivního projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne", který je zaměřen především na bezpečnost chodců.

Tradičním partnerem projektu je zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. Na Jičínsku tato preventivní akce probíhala od středy 5. září, kdy dopravní policisté s pracovníkem Preventivně informační skupiny Jičín a zástupkyní zdravotní pojišťovny oslovili děti v ranních hodinách u Základní školy v Sobotce. Odpoledne se přemístili k přechodu pro chodce v Jiráskově ulici v Jičíně. Ve čtvrtek se strážci zákona ptali dětí na základní pravidla bezpečného přecházení před začátkem vyučování v Železnici.



V pátek čekali na školáky u přechodu pro chodce v obci Ostroměř, kterou prochází frekventovaná silniční komunikace z Jičína na Hradec Králové. Policisty hlavně zajímalo, zda se děti umí správně rozhlédnout před vstoupením do vozovky a co vědí o pravidlech bezpečného přecházení silniční komunikace. Děti za správné odpovědi dostaly z rukou strážců zákona a zástupkyně zdravotní pojišťovny zápisníčky, reflexní pásky, samolepky a preventivní kartičky s mnoha dobrými radami. Závěrečný pohled do statistických čísel ukazuje, že základní pravidla opatrnosti je třeba chodcům stále připomínat. Takový cíl měla právě i tato preventivní akce.



V roce 2011 došlo na Jičínsku celkem k 26 nehodám s účastí chodců. Dvě osoby střet s vozidlem nepřežily, tři utrpěly těžká zranění. Jednadvacet osob bylo zraněno lehce. Do konce července letošního roku došlo celkem k devíti nehodám s účastí chodců. V porovnání s rokem předešlým, též do července, je to o sedm nehod méně. Žádný chodec nepřišel o život. Pět utrpělo těžká zranění a čtyři osoby byly zraněny lehce. ⋌ Petr Janda