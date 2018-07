Ze života hasičského sboru

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Ostatní specialisté a 22 000 Kč

Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-ICE V NÍZKOPRAHOVÉM KLUBU PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-ICE V NÍZKOPRAHOVÉM KLUBU PRO DĚTI A MLÁDEŽ, Koho hledáme: , - komunikativního člověka se schopností samostatné práce s dětmi a dopívajícími, - člověka, který si nebude brát osobně, když si ho dospívající budou "testovat", - budoucího kolegu/kolegyni, kteří budou laskaví k "nezvladatelným puberťákům", ale kteří se dokáží jasně vymezit a udržet si hranice své a hranice sociální služby, - člověka schopného samostatné práce, - člověka ochotného učit se novým věcem a dále se vzdělávat, Požadujeme: , - vyšší odborné, nebo vysokoškolské vzdělání v oblastech určených zákonem o sociálních službách např. sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociálně právní atd., - komunikativnost, - schopnost samostatné práce, - ochotu učit se novým věcem a dále se vzdělávat, Co nabízíme: , - smlouvu na dobu určitou (1rok) s možností prodloužení , - mzdu 22 000 Kč (po zaškolení), - možnost nástupu do zaměstnání od 1.8.2018 nebo po vzájemné domluvě, Zaměstananecké benefity: , - možnost dalšího vzdělávání, - supervize, - 25 dní dovolené, - sick days, - služební telefon, , V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu vedouci.nzdm@charitajicin.cz (do předmětu uveďte "Výběrové řízení NZDM Exit").. Pracoviště: Oblastní charita jičín [1], Na jihu, č.p. 553, 506 01 Jičín 1. Informace: David Rejlek, +420 605 521 429.