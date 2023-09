Zrušení tří stovek poboček České pošty na začátku července se dotklo celé řady měst a pro mnohé je to stále citlivé téma. Už více než půl roku přitom o svou pobočku České pošty bojuje také vedení Sobotky. Dosavadní jediná sobotecká pošta v Předměstské ulici zavřela své brány v prosinci 2022, aby se připravila na přesun do nového. Vhodné prostory vedení státního podniku našlo v bývalé Komerční bance v přízemí městského úřadu, bylo je ale nutné je stavebně přizpůsobit. Termín znovuotevření stanovila Česká pošta na začátek dubna letošního roku, to se ale nestalo a pobočka zůstává dosud uzavřená.

Stáváme se vesnicí, stěžují si místní

Uzavření pošty obyvatele Sobotky trápí. Jedná se o jedinou pobočku ve městě, nyní je nejbližší pošta v Dolním Bousově. „Tam si ale člověk bez auta těžko zajede. Leda autobusem, i to je ale náročné. Stává se z nás zapadákov, to i v malých vesnicích mají poštu," rozhořčila se Romana ze Sobotky.

Žena ve středním věku se o auto dělí s manželem, který jím každý den dojíždí do práce. V otevírací době Bousovské pošty je tedy žena bez vozu.

Debata se rozjela také na sociálních sítích. Jak na oficiálním profilu města, tak i ve skupině SOBOTKA. „Je to hrůza, jak se Sobotka stává vesnicí! Asi by bylo dobré udělat si exkurzi do Dolního Bousova a poučit se, jak se to dělá, aby z vesnice bylo město!" napsala Sobotečačka Světluše.

Poštu Partner? Ne!

Termín otevření pobočky v Sobotce se přesunul na začátek letošního října. Podle mluvčího České pošty Ivo Vysoudila podnik se znovuotevřením v tomto roce počítá. Sobotecká pošta je totiž započítaná do legislativního počtu povinných poboček, o zachování poštovních služeb na sobotecku se tedy státní společnost ze zákona postarat musí.

Podle starosty ale radnici opakovaně nabízí přechod na model Pošta Partner. Jedná se o plnohodnotnou pobočku pošty, kterou ale provozuje město, nebo jiná právnická osoba. Provozovatel zajišťuje chod pobočky, příjem a výdej zásilek, pojištění a prostory. Česká pošta na oplátku zásilky přiváží a odváží, může také zapůjčit vybavení a navíc provozovateli zajistí proškolení personálu. Přispěje také měsíčním příspěvkem, který se odvíjí podle otevírací doby a počtu přepážek a transakcí. Tento příspěvek se podle webu Pošty Partner pohybuje v řádu nižších desetitisíců.

Sobotecká radnice ale tento model radikálně odmítla. „Chápu to v obcích kolem 300 lidí. Případně i ve městech, pokud je to jen jednou z několika poboček," doplnil Jenček.

Město je podle něj připravené i nadále pomáhat České poště v přestavbě nových prostor, najít lokální dodavatele a vše směřovat k tomu, aby se klasická pošta v Sobotce co nejdříve otevřela.

Podle Vysoudila se Česká pošta modelu Partner v případě zájmu nebrání. Odmítnutí ze strany města ale nebude mít vliv na další fungování pošty v Sobotce. „Plánujeme znovu otevřít svou pobočku v Sobotce ještě v průběhu tohoto roku. Poštu tedy v této lokalitě nebudeme rušit," doplnil mluvčí.

Rušení poboček a přechod na model Pošta Partner nebo Pošta Partner Plus se před několika měsíci stalo žhavým tématem po celé republice.

K 1. červenci zrušila Česká pošta v rámci úspor celkem 300 poboček, mimo jiné také tu na Novém Městě v Jičíně. O zřízení pobočky Partner Plus jednalo vedení města s Českou poštou a následně také se zastupitelstvem. Na červnovém jednání ale zastupitelé nakonec návrh zamítli.