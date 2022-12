Svítící sněhulák zmizel beze stopy na Štědrý den. Policisté prosí o pomoc

Podle starosty Jana Malého (ANO) bralo vedení města už před rokem ohled na strukturu technických služeb, zvyšující se náklady a náročnost a také dopady nového zákona. V letošním roce se do debaty přidal také argument zdražení energií a pohonných hmot. „Projednali jsme to s vedením Technických služeb, které s tím souhlasilo a zároveň i navrhovalo, aby se poplatek navýšil. Projednávali jsme to rovněž s finančním výborem, který až na dva účastníky souhlasil,“ uvedl před hlasováním zastupitelstva Malý.

Město podporuje třídění

Loni se zdražení nepodařilo protlačit přes argumenty tehdejšího místostarosty Jana Jiřičky a dalších zastupitelů. Ti zdůrazňovali, že město podniká kroky na podporu třídění odpadu, díky kterým by se mohlo dařit snižovat produkci komunálního odpadu na popovickou skládku Libec. Především se jedná o systém svozu tříděného odpadu door-to-door, letos přibyly na černých kontejnerech také informační samolepky o tom, že netřídit odpad se prodraží.

Podle tajemníka městského úřadu Petera Bareše hodlá Jičín v systému door-to-door pokračovat a nadále podporovat třídění. Zdražení poplatku za svoz komunálního odpadu se ale nakonec v zastupitelstvu i přes protihlasy z opozice podařilo prosadit. „Odhlasovali si to, i když podle mého názoru to není nutné, když například v Nové Pace může svoz odpadu dotovat město z rozpočtu,“ uvedl po zasedání zastupitelstva šéf jičínské ODS Ladislav Brykner.

Zvýšení poplatku přinese do jičínské kasy ročně 650 tisíc korun. V současné době končí většina komunálního odpadu z Jičína na skládce v Popovicích, ta ale není bezedná. Vedení města nicméně doufá, že se ji podaří udržet v provozu alespoň do roku 2030. Likvidace odpadu mimo skládku je totiž mnohem dražší. „Máme tendenci zbavovat se odpadu co nejlevněji, a zároveň chceme co nejméně skládkovat. Což jde proti sobě. To musí každý pochopit. A pokud to lidé nebudou chtít zaplatit poplatkem za odpad, půjde to na úkor investic. Člověk nemůže chtít opravený chodník a zároveň odpady zdarma,“ doplnil místostarosta Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín).

Od nuly po devět stovek

Nová Paka je mezi městy v regionu raritou. V roce 2008 vedení města rozhodlo, že zruší poplatky za popelnice, a svoz odpadu platí z rozpočtu. Podle bývalého starosty, poslance Josefa Cogana, se v Pace podařilo docílit toho, že místní svědomitě třídí, nevytvářejí černé skládky a objem komunálního odpadu je tak nižší. To dokazuje také pravidelné umisťování Nové Paky na žebříčku nejčistších obcí Královéhradeckého kraje.

Ve východočeském regionu se poplatek za svoz komunálu pohybuje v průměru okolo 600 korun. V Hradci Králové platí místní 600 korun ročně, v Lázních Bělohradě 500 korun, v Náchodě pak dokonce 900, pokud zaplatí až v poslední fázi do 30. září. Pokud Náchodští zaplatí odpady do konce února, zaplatí jen 50 procent plné sazby. Do konce dubna pak zaplatí poplatek 650 korun.

V některých českých městech už nyní platí občané poplatek za litr komunálního odpadu, čímž je města chtějí motivovat k lepšímu třídění. K tomuto systému v roce 2023 udělají první krok Hořice, které budou pomocí identifikátorů na popelnicích sbírat data o tom, kolik kdo vyplodí zbytkového odpadu. Změnu ve vyhlášce schválilo hořické zastupitelstvo na letošním posledním zasedání, identifikační kódy by měly začít fungovat v prvních měsících nového roku.