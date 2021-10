"Je to škoda, zrovna na zelený okruh jsme se chystali," posteskl si v létě Jan Z., který se do Prachova vypravil až z Pardubic. Na tři měsíce se polovina okruhu pro turisty uzavřela, nyní se na závěr sezóny opět otevírá. "Zatím zkoušíme provizorní provoz a uvidíme," vysvětlil správce přírodní rezervace Dominik Feštr.

Při červnovém sesuvu došlo k uvolnění šesti velkých pískovcových balvanů, které zasypaly část stezky a poničily schody v úseku. Jen shodou šťastných náhod místem v daný čas neprocházeli žádní lidé. Podle člena dobrovolné stráže Miloše Zemana odplavil nenadály příval vody vrchní krytu horniny a uvolnil tak asi tři tuny pískovce. K sesuvu přispěla také přirozená eroze, kterou způsobily kořeny vzrostlé borovice. “Strážní službou Prachovských skal místo okamžitě uzavřela a odstranila borovici, jejíž kořeny podstatně narušily vrchní kryt a samotný skalní masiv,” uvedl v červnu Zemana. Celý úsek ihned dočasně zabezpečili tak, aby nedošlo k ohrožení návštěvníků.

Sesuv kamene ve skalách není neobvyklý, většinou k němu ale dochází mimo sezónu. "Bavili jsme se o tom s vedením CHKO Český ráj. Bohužel jsme se shodli na tom, že podobným věcem nelze předcházet. Je to příroda, ta neustále pracuje a my to nemůžeme ovlivnit," vysvětlil Feštr.

V uplynulých měsících se tedy alespoň snažili napravit způsobené škody a přesvědčit se, že v úseku nedojde k dalšímu sesuvu. "Nejdříve jsme uspořádali brigádu na odklizení kamene, potom přišly na řadu geologické a další odborné průzkumy. Přizvali jsme na místo jednoho horolezce, který má s podobnými situacemi zkušenosti, a ten odstranil další dva uvolněné balvany. Velký dík patří také panu Zemanovi, který problém přijal za svůj a usilovně pracoval na obnově stezky a schodů," doplnil Feštr.

Silný déšť v červnu uvolnil asi tři tuny kamene.Zdroj: Správa Prachovských skalV první řadě bylo potřeba odmontovat zábradlí a velké napadané balvany rozřezat na menší a odklidit. "To trvalo asi pět dní. Potom přišla na řadu obnova schodů, na ty jsme použili část napadaného kamene. A pak jsme zpátky namontovali i zábradlí," uvedl Zeman.

Původně provozovatel hlásil uzavření poloviny zeleného okruhu do konce letošního roku, nakonec se správci rozhodli úsek otevřít už nyní. "Provizorně jsme to otevřeli už teď. Ještě není úplně hotovo, v místě chybí asi dva schody, ale chtěli jsme to alespoň na poslední měsíc zkusit," uvedl správce. Hlavní sezóna v Prachově obvykle trvá sedm měsíců od dubna do října. Na zimu se sice skály nezavírají, nejsou ale k dispozici služby. "Ještě tak do prosince lidé do skal obvykle chodí, v zimě to ale není bezpečné. Jakmile napadne sníh a na skalách se tvoří led, důrazně návštěvu nedoporučujeme," uvedl Feštr.

Sesuv a uzávěra návštěvníky neodradily

V hlavní sezóně obvykle skály navštíví okolo 20 tisíc lidí za měsíc, největší davy se do Prachova hrnou v letních měsících. I proto panovaly lehké obavy o návštěvnost v letošním roce, když byla polovina nejoblíbenějšího okruhu uzavřena. Podle Dominika Feštra byla ale letošní sezóna průměrná, až dokonce lehce nad průměrem. "Nevím, jestli někoho uzavření odradilo od návštěvy, ale i tak lidé jezdili. Někdo sice trochu nadával, většinou to ale lidé pochopili. Našli se i tací, kteří zákaz nerespektovali a dřevěné závory přelézali, ale nemůžeme si stěžovat," řekl Feštr.

Jestli podle něj sezónu něco ovlivnilo, bylo to chladné a deštivé počasí na začátku a na konci léta. Částečně se ale tyto ztráty nahrazují nyní. "Je hezké počasí, stromy se vybarvují a ubylo davů lidí, takže pro nás to ještě nekončí," doplnil. Stejně jako většinu ostatních přírodních a kulturních památek, i Prachovské skály mají před sebou ještě jeden měsíc včetně podzimních prázdnin, které sezónu zakončují.