Zastupitelé schválili schodkový rozpočet

Královéhradecko - Královéhradecký kraj bude příští rok hospodařit s rozpočtem, který bude mít schodek ve výši 337,5 milionu korun. Rozpočet v pondělí schválili krajští zastupitelé.

Krajský úřad Královéhradeckého krajeFoto: DENÍK/Evžen Pajskr

Celkový objem příjmů kraje by měl činit 4503 milionů korun, celkový objem výdajů je navrhován ve výši 4840,5 milionu korun.

Podle krajského radního pro finance Rudolfa Cogana schodek vznikl kvůli úvěru na modernizaci a dostavbu Oblastní nemocnice Náchod, která je nyní prioritní investiční akcí. Kraj si na to bere úvěr ve výši 900 milionů, do rozpočtu na příští rok se zapojí jeho první část, která činí 400 milionů korun.

„Kdybychom si nemuseli půjčit na náchodskou nemocnici, měli bychom na konci roku dluh jen ve výši 125 milionů korun, tedy rekordně nízký. Spolu s Plzeňským krajem bychom byli nejlepší v republice,“ řekl zastupitelům Rudolf Cogan.

Zdůraznil ale, že kraji se podařilo vyjednat si úvěr na nemocnici už v loňském roce, kdy úroková míra činila 1,71 procenta, kdežto letos je to u 1,99 procenta. „Ušetřili jsem tak desítky milionů korun,“ sdělil radní.

Hlavní prioritou rozpočtu kraje jsou investice: výstavba v nemocnicích, spolufinancování projektů dotovaných Evropskou unií a v dopravě opravy a výstavba silnic – právě na tuto položku půjde 150 milionů korun.

Depozitář i sanitky

K významným akcím patří i výstavba depozitáře jičínského muzea v Robousích za 15 milionů, stavební úpravy žacléřského domova důchodců Lampertice za deset milionů, rekonstrukce hlavní budovy Barevných domků Hajnice také za deset milionů korun, revitalizace ČOV v rychnovské nemocnici za 21 milionů či stavební úpravy trutnovské interny za 14,2 milionu a nákup tří sanitek za 9,6 milionu korun.

Představitelé kraje upozornili, že v důsledku dobré kondice národního hospodářství sice rostou příjmy kraje z daní, pro kraj však pracují stovky lidí, takže musí počítat i s požadavky na růst provozních výdajů.

Kraj má také finanční rezervu, podle radního Cogana je však malá. „Rezervu zatím máme bohužel jen 15 milionů korun,“ řekl.

Zastupitelé měli k hospodaření kraje jen menší výhrady. Například Petr Koleta poukázal na to, že částka určená na odměny zastupitelů měla podle vedení kraje vzrůst jen o několik procent. „Loni to bylo 20 milionů, letos 27 milionů. To je ale o 30 procent,“ vytkl představitelům kraje Koleta. Podle hejtmana Jiřího Štěpána však o výši odměn nerozhoduje kraj.

Z rozpočtu

Zóna Solnice a Kvasiny: 81,9 mil. Kč

Údržba komunikací: 462,7 mil. Kč

Dopravní obslužnost (autobusy): 366 mil. Kč

Drážní doprava: 389 mil. Kč

Fond rozvoje a reprodukce kraje: 505,4 mil. Kč

Dotační fond kraje: 131,5 mil. Kč