Právě přerostlé stromy a keře jsou to první, co se bude řešit. Na veřejném projednání představil autor studie Přemysl Krejčiřík první etapu revitalizace, která zahrnuje oblast severního vstupu k soše Bedřicha Smetany. „Přistupujeme také ke kácení, v této části se to týká zatím sedmi stromů, zároveň ale také vysazujeme dřeviny, které jsou natolik vzrostné, že změna téměř nepůjde poznat,“ vysvětluje Krejčiřík.

Muži z Jičínska očekávali bohatou úrodu konopí, radost jim překazili policisté

Celkově by se podoba Smetanových sadů měla lehce zmodernizovat. Na počátku minulého století byl park vysázen na počest skladatele Bedřicha Smetany, jehož rodiče se v Hořicích v roce 1820 brali. Podle architekta Krejčiříka byl park založen v duchu nejlepšího vědomí krajinářské architektury. Jeho využití se ale v průběhu let změnilo spolu se společností. „Dříve byly parky využívané k promenádám, v dnešní době je třeba počítat s více prostorem pro sezení a trávení volného času,“ dodává Krejčík. Na to, jak by si obnovený park předstvovali, se architekti ptají také obyvatel Hořic, kteří zde často trávili dětství.

Hluk utlumí stromy

Estetiku a prostor pro trávení volného času ocenil ve svém příspěvku také ředitel ZŠ a MŠ Na Daliborce Jan Sezima. Škola se Smetanovými sady přímo sousedí a v minulosti se vedly spory o tristním parkování před školou a hluku, který přichází ze školního hřiště. Ten by mohla v budoucnu řešit výsadba stromů, které hluk utlumí. „Revitalizaci kvituji s povděkem, Smetanovy sady naše škola využívá velmi často, i rodiče jejich přítomnost a propojení s přírodou oceňují. Z mého pohledu je nutné co nejdříve řešit otázku jižního nástupu do parku a s ním spojené parkování u naší školy,“ podotýká Sezima.

O plánech revitalizace jsme psali zde:

Smetanovy sady čeká revitalizace. Město ve středu představí studii

Jako učitel přírodopisu a ekologie navíc zdůrazňuje, že v případě postupné revitalizace je nutné také dbát na to, aby nedošlo k bezhlavému kácení a vymýcení křehkých ekosystémů. Z toho důvodu se v parcích často nechávají staré kmeny stromů, aby brouci a další organismy měly možnost si na změnu zvyknout. Podobně jako v Jičíně u rybníka Kníže k tomu také slouží například speciální broukoviště. Architekt Krejčiřík podobný postup do budoucna nevylučuje.

Zamykat, či ne?

Už před rokem vedení města vyjádřilo obavy z toho, že revitalizace nezabrání problémům, které ve Smetanových sadech mají s nejrůznějšími nepřizpůsobivými skupinkami. Pojí se s nimi vandalství a bezpečnostní rizika, která už vloni mnozí navrhovali řešit zamykáním parku na noc. „Víme, že noční provoz je už dnes velmi problematický a děje se plno nešvarů a stavba by k nim mohla ještě více vybízet. Je tak otázka, zda park na noc nezavírat. Můj názor je celkem jednoznačný, myslím, že ho nemáme zamykat,“ dodává dosavadní místostarosta Martin Pour.

Fotila Gotta i Pitta. Bývalá bulvární fotografka ukazuje lidem, že jsou krásní

Celý projekt revitalizace zabere několik let a už nyní je jasné, že se cena vyšplhá přes 15 milionů korun. Mimo projekt na revitalizaci zeleně má město v plánu do budoucna obnovit také pavilon s občerstvením nebo kavárnu a jednalo se také o vytvoření pavilonu zdejšího pivovaru. Už před několika lety se podařilo obnovit zašlou slávu pískovcového hlavního vstupu od sokolovny.