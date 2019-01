Jičín - Odpadní voda, která opouští jičínské Aqua-centrum má teplotu více než dvacet stupňů Celsia. Jde o značné množství energie, která se ztrácí. Přitom by mohla být využita k rozpočtovým úsporám. Situaci by mohl zlepšit nákup speciálního tepelného čerpadla, které ušetří městu část nákladů na energie.

Aqua-centrum Jičín | Foto: Archiv

Získání této technologie, která by byla instalována do jímky s vodou odcházející z bazénu, by město stálo zhruba 1,3 milionu korun. Rozhodnout musí zastupitelstvo. Vedení radnice věří, že investice bude pro město výhodná. „Během šesti let se tepelné čerpadlo rozpočtově vrátí," odhadl při tiskové konferenci radní Ladislav Brykner. Ale je možné, že to bude za kratší dobu. Odhad úspor totiž konkrétně hovoří o částce 260 tisíc korun ročně.

Žádost o dotaci? Nakonec ne

Jičínští mohli na pořízení čerpadla získat dotaci z ministerstva životního prostředí. Věřili v až šedesátiprocentní subvenci z takzvaných uznatelných nákladů. Ty se však ukázaly jako nízké, a tak město raději nákup zaplatí ze svých prostředků.

„Vedení města rozhodlo, že se žádná žádost nebude podávat, protože z podmínek dotace vyšlo, že bychom mohli na celkovou částku dostat pouze přibližně sto tisíc korun. Proto se bude financování řešit z rozpočtu města," informovala mluvčí radnice Magdaléna Doležalová. „Město Jičín uzavřelo smlouvu se společností ISATech s.r.o., která žádost za devatenáct tisíc bez DPH měla zpracovat. Objednávka tedy byla ze strany města stornována," vysvětlila.

Úsporné opatření přijde vhod, neboť Jičín musí na provoz Aqua-centra přispívat, a to částkou zhruba 5,9 milionu korun ročně. Nejde ale o nic mimořádného, městské bazény jsou obvykle ztrátové a jejich provozovatelé je musí dotovat.

Názory

Jičínský deník několikrát od čtenářů zaslechl, že v Aqua-centru bývá chladno. Sportovní zařízení jsme proto včera navštívili. Zastihli jsme na místě žáky prvního stupně z Walldorfské školy Semily, kteří tato tvrzení nepotvrdili. Je ale pravdou, že byli rozpohybovaní cvičením.

„Jo, je to dobrý, líbí se mi tady. Nejlepší je skokanské molo. A ještě plavecký bazén a taky jak se jde do parní sauny. Je tu teplo, takže v pořádku," vyjádřil se školák Filip Prokůpek. „Je mi tady tak středně, ani zima, ani teplo," řekla Emilie Válková. „Je to tu dobrý a je mi tu docela teplo," přidala se devítiletá Anděla Koldová.