Po dlouhých týdnech konečně zapršelo a až se příští týden vrátí teploty k 20 stupňům, mohla by houbařská sezona začít i v nižších polohách. Zkuste si ale před tím náš kvíz, jak se vyznáte v houbách. Radši dřív než později, protože jak známo, jedovaté houby jsou jedlé jen jednou. Osudovou chybu můžeme navíc udělat i při zpracování těch jedlých.

Pravděpodobnost růstu hub vyjadřuje i průběžně aktualizovaná mapa Českého hydrometeorologického ústavu, vyvíjená ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti. Zatím to podle aktuální mapy na bohatou houbařskou nadílku nevypadá, aktuální srážky by tomu ale mohly pomoci. Tento týden sice s vydatnými dešti teploty teploty ještě výrazně spadnou, po neděli by se ale mělo začít oteplovat.

Vyzkoušejte si náš kvíz, jak se v houbaření vyznáte. Nejde totiž zdaleka jen o rozpoznání jedlých a jedovatých hub.