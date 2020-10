Diskuze se vede nad tím, zda mají provozovny měřit všem příchozím teplotu. Jak je uvedeno v mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví, pokud má holič nebo zákazník teplotu 37 °C a vyšší nebo příznaky onemocnění COVID-19, do provozovny by neměl vstupovat. Kadeřnictví mají v tomto bodě chaos a ministerstvo nám prostřednictví tiskových mluvčích na dotaz neodpovědělo.

„Nevíme o tom, že by nám to někdo nařídil. Ale pokud to bude nutné, koupíme teploměr,“ říká vedoucí jedné z jičínských provozoven, kde už pocítili nižší zájem o služby.

Objednávky ruší převážně ženy seniorského věku a pak klientky, které jsou nemocné nebo v karanténě.

„Byla jsem u kadeřníka, ale žádné roušky nebo měření teploty neřešil,“ přiznává jedna ze zákaznic z Rychnovska.

Jaroměřské kadeřnictví a kosmetika Drahomíry Kulhánkové spoléhá na to, že zákaznice jsou ohleduplné a pokud mají zdravotní potíže, omluví se. „Pokud se týká roušek, s tím problémy nemám,“ konstatuje kadeřnice. Přiznává, že i u ní rapidně poklesl počet zákaznic.

„V úterý se mně odhlásily tři, z osmi objednaných přijdou tak dvě, tři,“ krčí rameny. Dnes má volno, nikdo z objednaných nedorazí.

Obdobný scénář popisuje kadeřnictví Klier v Hradci Králové. Zákazníků rapidně ubývá, i když tady se nemusí nikdo objednávat. O víkendu se vždycky tvořily fronty, a teď tu nikdo nebyl. „Lidé se buď bojí a nebo spousta z nich šetří, neví, co bude dál. Ženy si nechávají dělat jen ty nejnutnější úpravy,“ vysvětluje žena z hradecké provozovny. Ani tady příchozím teplotu neměří, spoléhají na jejich ohleduplnost.