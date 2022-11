Zdravý člověk, který nezvolil povolání lékaře nebo zdravotní sestry, se sem podívá málokdy. Operační sál tak zná maximálně z filmů a seriálů s nemocniční tématikou.

Jičínská nemocnice dala nahlédnout na operační sály, které letos prokoukly díky novým podlahám. | Foto: Oblastní nemocnice Jičín

V Oblastní nemocnici Jičín se rozhodli, že poodhalí realitu operačního sálu veřejnosti alespoň prostřednictvím sociálních sítí. "Nabízíme krátký pohled na naše operační sály, které po letošní rekonstrukci podlah takhle prokoukly. Díky sociálním sítím si tento výhled do prostor určených výhradně pacientům a zdravotníkům, kteří se o ně starají, můžete užít v plném zdraví u svých obrazovek, no není to skvělé?" uvedli v příspěvku, který zaujal fanoušky nemocnice. Na fotky se můžete podívat i v naší galerii.