Zahraniční pracovní stáže pro studenty Masarykovy obchodní akademie Jičín

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidič/-ka MKD. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 31. Poznámka: V případě zájmu posílejte životopisy na e-mail: jobs@cscargo.cz, případně volejte na tel.: 724 741 258 Havelka., Požadujeme základní vzdělání, ŘP sk. C+E, praxe v MKD výhodou, profesní průkaz způsobilosti řidiče, kartu do tachografu, psychologické vyšetření. Vhodné pro absolventy, občany EU, cizince na zaměstnanecké karty. Nabízíme PP na dobu neurčitou, náborový příspěvek.. Pracoviště: C.s.cargo a.s. jičín, Hradecká, č.p. 1116, 506 01 Jičín 1. Informace: Jindřich Havelka, +420 724 741 258.

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-ICE (ZÁSTUP ZA MD A RD). Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 19910 kč, mzda max. 29420 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-ICE (ZÁSTUP ZA MD A RD), Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici: "Sociální pracovník/-ice"., Nabízíme:, - pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené vhodný i pro absolventy/-tky a osoby zdravotně znevýhodněné,, - platové zařazení dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (10. platová třída), osobní příplatek po zkušební době,, - místo výkonu práce: správní obvod města Jičína, města s rozšířenou působností,, - dobré pracovní podmínky, 5 týdnů dovolené, stravenky, další zaměstnanecké benefity, pružná pracovní doba, možnost získání služebního bytu., , Předpoklady pro výkon funkce:, 1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk, je zdravotně i odborně způsobilý ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, , 2) odborná způsobilost dle § 110 odst. 4 zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách je:, a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (zák. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění zák. č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,, b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (zák.č.111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů)., , Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka/-ice získaná do 31. prosince 2016 podle § 110 odst. 4 písm. c) nebo d) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017, se považuje za splněnou i po tomto dni., , 3) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,, 4) vítána zvláštní odborná způsobilost pro správní činnosti v oblasti soc. zabezpečení a znalost cizího jazyka., , Písemné přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. , K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče., , Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího Městského úřadu Jičín, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně MěÚ NEJPOZDĚJI do 29. června 2018., , Případné bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese nebo u vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, Ing. Rostislava Vodáka, na adrese Jičín, ul. 17.listopadu č. 16, tel. č. 493 545 230, e-mail vodak@mujicin.cz.. Pracoviště: Město jičín, Žižkovo náměstí, č.p. 18, 506 01 Jičín 1. Informace: Rostislav Vodák, +420 493 545 230.