Zahájení lázeňské sezony bude mít i sportovní část

Státní a veřejná správa - Státní a veřejná správa Úředník veřejné správy 20 000 Kč

Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení ÚŘEDNÍK/-ICE STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOPIDLNO. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ÚŘEDNÍK/-ICE STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOPIDLNO, Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana), telefonní číslo a e-mailová adresa zájemce, datum a podpis zájemce, K přihlášce musí být přiloženy tyto doklady:, - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením , - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, - souhlas s využitím osobních údajů pouze pro účely tohoto výběrového řízení , Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (§ 4 zákona o úřednících): státní občanství ČR (příp. trvalý pobyt v ČR u cizích státních občanů), věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka , Požadavky:, - kvalifikační požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví; příp. za určitých podmínek praxe na stavebním úřadě + ZOZ, - řidičský průkaz skup. B, - znalost práce na počítači , - dobré komunikační schopnosti , - samostatnost, pečlivost a odpovědný přístup k plnění úkolů, Výhodou (ne podmínkou): zvláštní odborná způsobilost (územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění), praxe ve veřejné správě, znalost programu VITA , , Písemné přihlášky do výběrového řízení s požadovanými údaji a doklady se posílají na adresu: Městský úřad Kopidlno, nám. Hilmarovo č.p. 13, 507 32 Kopidlno nebo se předávají osobně v podatelně Městského úřadu Kopidlno. Lhůta pro podávání (doručení) přihlášek je do 25.05.2018 do 12:00 hodin., - výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC, - platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nař. vl. č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 10. platová třída , - podrobné informace jsou k dispozici na odkazu http://www.kopidlno.cz/assets/File.ashx?id_org=6929&id_dokumenty=151546. Pracoviště: Město kopidlno, náměstí Hilmarovo, č.p. 13, 507 32 Kopidlno. Informace: Lenka Kropáčková, +420 493 655 681;725 817 937.