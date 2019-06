Jičínská Základní umělecká škola J. B. Foerstera slaví osmdesát let od svého založení a součástí oslav je úterní podvečerní koncert v Masarykově divadle. Od 18 hodin se na jevišti jako sólisté vystřídají učitelé školy, které doprovodí členové symfonického orchestru.

Byliny neztrácejí svou léčivou sílu ani v moderní době

Přijměte pozvání do Lázní Bělohradu na přednášku Ilony Nápravníkové Bylina a naše zdraví, která vás nechá nahlédnout do léčivých účinků bylin. V kulturním sále lázní vás v úterý od 19 hodin seznámí s možnostmi jejich využití a poskytne nejen mnoho cenných informací, ale i rad do života. Mnoho zdravotních neduhů se dá řešit i jinak něž nákupem drahých výživových doplňků.