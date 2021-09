V posledních letech se ale jabloním ve východních Čechách příliš nedaří. "Úrodu letos očekáváme tak poloviční oproti normálu," říká předseda Východočeské ovocnářské unie Jiří Fišer, který vlastní Zemědělské družstvo v Dolanech na Náchodsku, jednu z největších pěstíren jablek v republice. Na Jičínsku jsou ovocnáři optimističtí, oproti loňsku je situace příznivější.

V úrodné oblasti na Jičínsku zabírají ovocné sady přibližně 400 hektarů půdy. Nejvíce se zde daří jablkům, hruškám a švestkám. Podle majitele ovocnářství v Ostroměři Petra Kareše se letošní úroda povedla a jablek bude dostatek. "Vypadala nám část švestek, ale jablek očekáváme rozhodně více než loni. Zdá se, že i kvalita bude standardní a jablka nám nezhnědla," doufá. Podle odhadů se jim podařilo zachránit jak ekologicky pěstované odrůdy, tak i ty, které v našich podmínkách vyžadují více péče a ošetřování.

S meziročním nárůstem jablek souhlasí i další ovocnáři v regionu. Srovnání s loňskou mizérií je totiž podle nich snadné. "Úroda jablek bude letos průměrná, možná i lehce pod průměrem. Ale oproti loňsku je to rozhodně zlepšení. To jsme totiž neměli nic," vypráví majitel rodinné farmy Rubín v Lužanech Miloslav Kučera. Se sklizní začínají letos dříve než ostatní. První jablka budou očesávat už 1. září. K odběru budou ale až za dva týdny. Kvůli chladnému srpnu je totiž všechno zpožděné a jablka nestíhají dozrávat. "Obvykle doženou i chladnější začátek roku, letos ale ne. Poslední roky se jabloním příliš nedaří. S ostatními ovocnáři si nad tím lámeme hlavu a máme několik teorií, ale ve skutečnosti nevíme proč," vysvětluje Kučera.

Hlavní vliv na úrodu jablek má, stejně jako u dalších zemědělských plodin, jarní počasí. To letošní ovoci příliš nepřálo. "Po poměrně chladném jaru následoval v červnu náhlý skok do tropických teplot. Ten stromům a jejich plodům uškodil asi nejvíc," vysvětluje důvod letošní podprůměrné úrody Fišer. Podle něj měl východočeský region štěstí alespoň v tom, že květy ani plody příliš nepoškodily silné bouřky a kroupy, jako tomu bylo na začátku léta v jiných českých regionech. V dolanských sadech se momentálně sklízejí švestky a hrušky, jablka začnou očesávat příští týden.

Podle Miloslava Kučery ale chladnější počasí a více srážek není nic neobvyklého. "Odvykli jsme si na to, že prší. Ale bylo to tak odjakživa. Nechápeme, co se poslední roky děje. V chladnějším počasí tolik nelétají včely, což by malou úrodu vysvětlovalo. Máme ale odrůdy, které by k plození včely neměly potřebovat a stejně vykvést, to se ale z velké části nestalo," říká. Stejně jako mnohá další ovocnářství na Jičínsku se i to v Lužanech dědí po generace, předávají si zkušenosti a v sadech se jejich majitelé pohybují už od útlého dětství.

Každoročně se podle České ovocnářské unie v českých intenzivních výsadbách jabloní sklidí přes 100 tisíc tun konzumních jablek. V posledních letech ale produkce celorepublikově klesá. V roce 2017 nedosáhla ani na 100 tisíc tun, tehdy se mluvilo o nejhorším roce za poslední dekádu. Nižší úrody pociťují nejen prodejci ovoce, ale také moštárny a palírny. V pětiletém srovnání si ale letošní rok nejspíš povede dobře. Podle červnových odhadů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského by letošní úroda jablek mohla překročit 125 tisíc tun, čímž by se dostala na 106 procent pětiletého průměru. Skutečná čísla by mohli ovocnáři znát za několik týdnů.