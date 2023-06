Do výkusu lesa nad Štikovskou roklí se zakously bagry a odhalily typickou novopackou červenou zeminu. Pro Novou Paku tím v těchto dnech začíná jedna z nejnáročnějších etap stavby obchvatu silnice I/16. Přeložka, která odvede frekventovanou a těžkou nákladní dopravu z centra města, si v následujících dvou letech vyžádá četná omezení dopravy, už v příštích dnech a týdnech budou postupně náklaďáky navážet beton, betonářskou ocel a těžké stroje na staveniště nejdelší estakády na trase obchvatu.

Novou Paku čekají kvůli stavbě obchvatu četná omezení. | Video: Deník/Kateřina Chládková

„Stavba začala v září loňského roku a v tuto chvíli je hotová takzvaná zemařina. To znamená odebírání, převoz, transport zeminy jako takové. Nyní začínáme s betonovou stavbou - zakládáme téměř na všech mostních stavebních objektech spodní stavbu," popsal postup prací přímo na staveništi mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl.

Mostů bude na obchvatu celkem 16 v celkové délce 1 020 metrů, estakáda nad Štikovem v blízkosti vyhlášeného autocrossového závodiště z nich se svými 423 metry bude nejdelší. „Už jsme ve velmi nerovném prostředí a musíme překonávat reliéf dostatečně plynulou komunikací tak, abychom jednak překonali výškové rozdíly a zároveň abychom vedli plynulou a bezpečnou dopravu," vysvětlil Rýdl.

Prach a bahno

Náročná stavba výrazně ztíží život lidí v blízkém okolí stavby, ale také zkomplikuje dopravu v celém městě. Kromě frekventovaného průjezdu těžké techniky blízkými ulicemi čekají lidi žijící podél menších komunikací také postupné objížďky a uzavření. Podle vedoucího projektu ze zhotovitelské firmy Porr Jiřího Pöschla ale půlkilometrovou estakádu v náročnosti předčila stavba mostu nad železniční tratí. „Vyžádalo si to desetidenní výluku na trati, během které jsme museli práce stihnout," uvedl Pöschl.

Už zpočátku stavby si místní stěžovali také na silnice znečištěné jílovitým bahnem ze stavby. Tomu se ale podle Pöschla nelze zcela vyhnout. „Znečištění komunikací jsme se snažili co nejvíce minimalizovat, ale nikdy to nejde na sto procent. V létě to zase bude zvýšená prašnost, kterou se budeme snažit minimalizovat kropením staveništních i přístupových komunikací, abychom místní obyvatele zatížili co nejméně," řekl Pöschl Deníku.

ŘSD prosí o trpělivost

Dopravní omezení a objížďky se budou v průběhu stavby měnit podle momentální potřeby, ŘSD proto žádá nejen místní, ale také turisty, kteří v sezóně o víkendech proudí na hlavní trase mezi Jičínem a Krkonošemi, aby byli trpěliví a vůči značení pozorní. "Ta omezení se snažíme zkracovat na co nejkratší dobu. Nová Paka je z dopravního pohledu takové úzké hrdlo lahve, kterým musí jednak každodenní, ale i ta víkendová turistická doprava projet," doplnil Rýdl.

Omezení se v budoucnu nevyhnou ani hlavní silnici I/16 především v místech, kde se na stávající komunikaci bude nový obchvat napojovat. „Na hlavní silnici I/16 se v určité fázi nevyhneme kyvadlovému provozu a umístění semaforů, abychom mohli obchvat napojit na stávající komunikaci. První takové omezení nás čeká v létě 2024, do té doby bude doprava na hlavní komunikaci bez jakéhokoliv omezení," slíbil řidičům Pöschl.

Podle správce stavby z ŘSD Ivana Vrabce nyní stavba pokračuje v termínu, hotová a uvedená do provozu by podle smlouvy měla být 25. července 2025. Vše ale podle Vrabce záleží na počasí.

Celkem 8,5 kilometru dlouhý obchvat vysoutěžila vloni firma Porr, která nabídla nejnižší cenu 1,31 miliardy korun. O obchvatu Nové Paky se mezi místními mluví už od poloviny minulého století, vážné plány začalo ŘSD spřádat před 30 lety. O tom, jestli by se za příznivých podmínek dalo mluvit o urychlení termínů a zkrácení náročných omezení pro místní, se ale zatím raději nemluví. „Tato stavba je klíčová pro region i pro tu turistickou víkendovou dopravu, proto je v záměru investora stavbu co nejvíce akcentovat a urychlit. Zatím jsme ale teprve v první třetině, takže v tuto chvíli avizovat, slibovat a těšit se na nějaké zkrácení by bylo předčasné. Ale až budeme mít na hrubé stavbě postavené všechny mostní objekty, bude samozřejmě možné predikovat závěrečný termín zprovoznění," dodal Rýdl.