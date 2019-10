Na základní škole v Dětenicích se úspěšně snaží o nastolení kvalitního a udržitelného školního stravování, velkou péči věnují i vzdělávání svých žáků v otázce zdravé stravy.

Loňský ročník trhů se vydařil. Jak půjde prodej domácích výrobků žákům letos? Přesvědčte se sami již ve středu od 15 hodin na zahradě ZŠ Dětenice. | Foto: ZŠ Dětenice

Důkazem je stříbrný certifikát, který jako jediní v celém kraji obdrželi z programu Skutečně zdravá škola. Co to znamená? V jídelně nabízí zdravé pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin od místních farmářů a řezníků, děti mají v rozvrhu hodiny vaření, škola má vlastní zelinářskou zahradu a žáci pravidelně vyrážejí na exkurze do farem v regionu. Již ve středu pak můžete jejich snažení vidět na vlastní oči.