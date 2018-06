Zachraňují květnaté louky už pětadvacet let

Markvartice – Lány kukuřice, řepky a obilí, nejčastější pohled na oseté plochy kolem nás. Kam se ale podělily rozkvetlé louky s kopretinami, hvozdíky, s poletujícími motýly, čmeláky a pracovitými včelami? Mizí nám doslova před očima. O jejich návrat intenzivně usilují majitelé farmy Planta Naturalis (Rostlina přírodní) inženýři Bohumil Bradna a Zdeňka Nikodémová.

V polní botanické zahradě nebo také v lučním květinovém hospodářství firmy se vše zaměřuje na květnaté louky a vše kolem nich.

Na třiceti hektarech v Markvarticích na Jičínsku pěstují na 1800 druhů rostlin, z nichž přes 900 druhů přírodních lučních rostlin na semena, ze kterých se pak sestavují květnaté louky.



Planta Naturalis letos existuje pětadvacet let. „Začínali jsme prvního máje jako sdružení dvou samostatně hospodařících rolníků a vlastně registrace proběhla na zdejším obecním úřadě,“ vzpomíná Zdeňka Nikodémová. Původně společnost obhospodařovala osm, dnes 30 hektarů. Začínala se čtyřstovkou druhů rostlin, nyní jich je 1 800.



Za pětadvacet let se na území České republiky nenašla firma, která by v tomto rozsahu luční rostliny pěstovala. Filozofií firmy je přírodě nabídnout znovu možnost, aby byla maximálně pestrá a rozmanitá, protože rostliny jsou zase důležité pro hmyz a další živočichy.



TRÁVY, LÉČIVKY I OHROŽENÉ DRUHY

Hlavní zaměření Planta Naturalis je na pěstování rostlin, z jejichž semen se dají sestavovat druhově pestré směsi na založení zejména květnatých luk jako porostu do krajiny nebo do zahrady. Okrajovou záležitostí je pěstování porostů pro mírný polostín. Na pozemcích firmy lze zhlédnout také kriticky ohrožené rostliny.



Co se týče léčivých bylin, jsou tu dvě hlavní skupiny. Jednou jsou léčivky, které jsou částečně vyšlechtěné a většinou bývají nosné pro léčení do čajů nebo pro chuť. Je to třeba meduňka s mátou, kterým se letos nedaří. Další skupinou jsou léčivé rostliny, které se vyskytují ve volné přírodě jako mateřídouška, řebříček, kontryhel. „Okrajovější záležitostí je pěstování skalniček a vytrvalých květin, které bychom mohli zařadit pod pojem květiny z babiččiny zahrádky,“ usmívá se Nikodémová a popisuje, jak vzniká květnatá louka.



„Je ze směsí semen přírodních rostlin, louka se zapěstuje obyčejným posekáním. Neobnovuje se výsevem, ale mohutněním rostlin, které se na ni nacházejí.“



Aby zde mohli vyrábět tyto směsi, musí sklízet jednotlivé druhy rostlin v monokulturních políčkách, která se po pěti letech obnovují. Takže tu najdete záhon kopretin, zvonků ad. „Záhony se projedou rotační plečkou a pak přichází to nejsložitější, okopat je ručně, opravdu pole přelézat po kolenou. Dnes, když je odklon od manuální práce, tak na to sehnat lidi je velmi složité,“ připouští Zdeňka Nikodémová. Potom rostlina vyroste, vykvete, začnou zrát semena.



Na rozdíl od obilí se musí nechat dosušit a dozrát na půdách a přes zimu se na speciálních strojích čistí. „Pak teprve získáme čistá semena, která se používají do směsí,“ popisuje inženýrka složitou cestu k cíli. Semena zde připravují na louky do zahrad a parků, kde se preferuje květnatost. Pak pro louky krajinářské.