Záchranná stanice divokých zvířat shání auto. Nejlépe jako dar či levně koupí

Záchranná stanice v Jaroměři pečuje o volně žijící zvířata v nesnázích takřka v šesti okresech. To znamená nejen to, že její pracovníci musí být pořád na nohou, ale i na čtyřech kolech a jezdit pro pacienty po celých východních Čechách. Stanice by nyní sama potřebovala pomoc. Schází jí automobil.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Celkem 932 živočichům v nouzi pomohli v loňském roce ochránci přírody v Záchranné stanici JARO Jaroměř. | Foto: Archiv JARO Jaroměř