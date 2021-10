V pátek se volební místnosti uzavřely ve 22 hodin. Voliči, kteří se k urnám dostavit nestihli, mohou využít své volební právo ještě dnes od 8 do 14 hodin.

V pátek 8. října se ve 14:00 otevřely volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny ČR. Ve 180 okrscích v jičínském okresu voliči vybírají z celkem 17 politických uskupení, která v Královéhradeckém kraji sestavily kandidátky, do sněmovny se z hradeckého kraje dostane celkem 11 budoucích poslanců.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.