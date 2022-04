Začalo to betlémem na objednávku. Nyní se sběratel podílí na záchraně památky

DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: "Je to asi dva roky zpátky. Oslovili mě, jestli bych nedokázal nechat vytvořit speciální kozojedský betlém. A když si něco zamanu, zařídím to," vypráví Miroslav Hykyš o svých začátcích ve Spolku Stříbrného zvonu v Kozojedech. Betlémář a nadšenec do historických zajímavostí a kulturních památek vystavuje na stálé expozici v kozojedské škole dnes již 350 betlémů různých stylů, tvarů a velikostí. Výtěžkem výstavy přispěje na záchranu kozojedského kostela sv. Václava. "Betlémy nejsou jenom záležitost Vánoc, i když o velikonočních 'postních' betlémech se toho dnes mnoho neví," vypráví sběratel.

V bývalé kozojedské škole si mohou zájemci prohlédnout na 350 vystavených betlémů. Součástí je také u nás nezvyklý, postní betlém, který věřící v minulosti vystavovali o Velikonocích. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Miroslav Hykyš pochází z Pardubic, domov ale nalezl v nedalekých Velešicích. "Už od dětství jsem obdivoval krásné betlémy vystavené v kostelech. V 50. až 70. letech jsem začal kupovat vlastní papírové betlémy. Bydleli jsme ale v malém bytě, takže jsem neměl prostor na to je stavět," vypráví o svých betlémářských začátcích Hykyš. Až po nastěhování do velkého domu ve Velešicích se mu naskytl tolik potřebný prostor, jeho záliba v historii a současnosti betlémů se tak mohla naplno rozvinout. Když jej vedoucí spolku, který se podílí na záchraně unikátního dřevěného kostela, oslovil s prosbou o kozojedský betlém, začal Miroslav uvažovat, kterého umělce oslovit. Namalovat betlém totiž není jen tak, aby byl opravdu přesný a speciální, je třeba si mnohé nastudovat. "U nás v obci žije slečna, která navštěvuje uměleckou školu v Hořicích. Moc šikovná dívka. Povedlo se jí zachytit podobu kostela i jednotlivé postavičky," pochvaluje si. V Česku jsou podle Hykyše známé akorát vánoční betlémy, které zobrazují klasické jesličky se svatou rodinou a různými postavami přícházejícími se poklonit Ježíškovi. "Sám jsem o existenci postních betlémů nevěděl, až z odborné literatury jsem se dočetl, že jsou běžné třeba v Rakousku nebo ve Švýcarsku. Tady u nás ta tradice vymizela s tím, jak bylo křesťanství za totality potlačené," vysvětluje, proč se velikonoční betlémy začátkem minulého století na našem území vytratili. Sám má ve sbírce jeden, který o letošních Velikonocích v kostele sv. Jakuba v Jičíně. Namaloval jej Jiří Knapovský podle středověkého skříňového betlému a znázorňuje Jeruzalém v časovém úseku těsně před zatčením Ježíše Krista. Zároveň se děj postního betlému odehrává v noci, čemuž je přizpůsobené i pozadí díla, nechybí ani světlonoši. Svou sbírku obohatil Miroslav Hykyš nejen o postní, ale i o hromniční betlém, který má také svá specifika. Výstavu jeho betlémů mohou návštěvníci vidět až do začátku června, kdy se zase na několik měsíců uzavře. "Taky někdy musím najít čas na výrobu betlémů, je to náročná práce," vysvětluje sběratel. Každý betlém je totiž potřeba pečlivě vystříhat z archu, podlepit a vyztužit dřívky, aby držel, a poskládat tak, aby každá postavička byla na správném místě a výsledný betlém dával smysl. Výtěžek dobrovolného vstupného poputuje na rekonstrukci kozojedského kostela, který si Miroslav oblíbil a snaží se přispět na jeho záchranu. "Nejsem věřící, ale kdykoliv tam vstoupím, cítím zvláštní brnění. Ale záchrana dá ještě spoustu práce a bude stát hodně peněz," doplňuje. Veřejnost si může kostel prohlédnout například v červnu na Noci kostelů, přednášku o jeho historii a vzniku kozojedského betlému vyslechnou právě od Miroslava Hykyše.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu