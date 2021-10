Nové zařízení náleží do územní studie pokrývající oblast o 10 hektarech, na kterých vznikne mimo jiné také obytná čtvrť a jejíž součástí je také oprava přilehlých komunikací. SeneCura odkoupila budovy kasáren za 11,6 milionu korun.

Firma SeneCura, která budovy od města koupila letos v dubnu, přislíbila v novém moderním bydlení pro seniory vytvořit 120 míst pro důchodce a lidi s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Rekonstrukce bude podle plánu firmy respektovat historickou podobu fasády a střechy budovy. "Předpokládáme, že by práce mohly být hotové na jaře roku 2023. Klienti by se tak mohli nastěhovat začátkem léta téhož roku," uvedla finanční ředitelka skupiny SeneCura Dita Chrastilová.

