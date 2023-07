Po celé prázdniny se budou moci vlakoví nadšenci, turisté i běžní cestující projíždět srdcem Českého ráje historickou lokálkou. Pod článkem najdete fotogalerii, díky které se můžete na jízdu historickým motoráčkem podívat očima pasažéra.

11. sezóna Lokálkou kolem Humprechtu začala v sobotu 1. července. Každý víkend bude vláček podle jízdního řádu projíždět Českým rájem. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Mladoboleslavský železniční spolek už pojedenácté v létě pořádá oblíbenou akci Lokálkou okolo Humprechtu. Historický motorák bude každou sobotu a neděli projíždět okružní trasu mezi Sobotkou, Dolním Bousovem, Dětenicemi, Kopidlnem, Jičínem a Libuní vždy podle jízdního řádu tam a zpět.

Cestující mají při jízdě výhled na dominanty Českého ráje a Jičínska, navíc zažijí jízdu dnes už vyřazenými motoráky, které znají například ze starých českých filmů. V lokálce neplatí jízdenky jiných dopravců, nástup do vlaku stojí 50 korun, děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP/P jezdí zdarma.