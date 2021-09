"Nyní se nám podařilo získat dotaci také na opravu interiérů v celkové výši 8,7 milionu korun. Aktuálně bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele a do konce měsíce září bude stavba předána," uvedl starosta Jaromír Přibyl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.