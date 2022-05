"Opravy si vyžádají investici více než 15 milionů korun bez DPH. Realizace oprav by měla být ukončena v listopadu tohoto roku," uvedl místostarosta pro investice Martin Pour. Zároveň začaly také přípravné práce v Čelakovského ulici, které probíhají podobně jako v Kollárově ulici v součinnosti s firmou VOS Jičín. Vznikne zde retenční kanalizace a výměny se dočká také vodovodní řad.

Podle starosty města Aleše Svobody je rekonstrukce těchto ulic pro letošní rok jednou z prioritních investic a je součástí velkého záměru na opravu silnic po celých Hořicích. Právě jejich katastrofální stav totiž místní vnímají jako jeden z nejpalčivějších problémů města. "Několik etap oprav silnic v této části Hořic by mělo být rozloženo do tří až čtyř let. Současně začneme projektově připravovat rekonstrukce dalších ulic, konkrétně Šafaříkovy, Nerudovy a Prokopa Velikého. Oprav se letos dočkají i další komunikace a chodníky," doplnil starosta.

Projekt vytvořila brněnská firma APC SILNICE s.r.o., první etapu oprav, která je realizována ve spolupráci s VOS Jičín, provádí firma KVIS Pardubice.