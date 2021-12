Oblíbená ryba štědrovečeních hodovníků sice od loňska o něco podražila, prodejci ale přesto u svých stánků očekávají dlouhé fronty. "Dnes to ještě není žádná sláva, ale ve středu a ve čtvrtek to bude hodně náročné. Lidé chodí vždy až na poslední chvíli, chtějí mít totiž rybu co nejčerstvější. Kapr ale v ledničce vydrží i několik dní. Není tedy nutné čekat," vysvětluje do gumové zástěry oděný prodejce ze stánku na Valdštejnově náměstí v Jičíně. V kádi přitom ukazuje letošní kousky. Ti menší kapři mohou vážit okolo dvou kilogramů, vedle ale plavou i dvakrát tak velké ryby. Na náměstí zaplatí fanoušci tradiční sladkovodní ryby 79,90 korun za kilo, stejná cena je napsaná také u kádí vedle jičínského Tesca. "Oproti loňsku šly ceny skutečně trochu nahoru, ne ale nějak dramaticky," doplňuje prodejce.