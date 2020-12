Vodné a stočné ve většině měst v příštím roce poroste. Nejdražší vodu budou mít obyvatelé Dvora Králové.Za vodné obyvatelé od nového roku zaplatí 42,47 Kč a za stočné 42,42 Kč, celkem 84,89 Kč za kubík.

Důvodem zdražení jsou podle vodohospodářů nejen zvyšující se provozní a mzdové náklady, také rostoucí výdaje na opravy stávající infrastruktury a v neposlední řadě investice.

„Do staveb plánujeme vložit zhruba sto milionů. Příští rok bude pokračovat propojení vodovodů na Kopidlensku a Hořicku, které začalo letos a je rozloženo do tří let. Mimo to je v plánu řada dalších investic a oprav,“ komentuje investiční plán ředitel společnosti Richard Smutný.

Zmíněné projekty mají propojit stávající menší vodovody na silnější skupinové a posílit tím dodávku vody. Obce se slabšími či nekvalitními zdroji severovýchodně od Hořic se mají připojit na skupinový vodovod Hořicko. Na Kopidlensku bude postaven nový zásobní vodojem na vrchu Čakan a lokalita bude propojena se Soboteckem. Budou tak vzájemně zásobovány obě oblasti.

Ceny vody v kraji

Také Vodovody a kanalizace Náchod zdražují své služby. Pro příští rok vzroste cena vodného a stočného v Náchodě o 4,2% na 84,82 Kč za metr krychlový. Stejně se navýší cena i v Hradci Králové, a to na finální částku 91,14 korun.

Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov (VAK) zdraží od ledna vodné a stočné v průměru o pět procent na 83,31 koruny za krychlový metr dodané a odkanalizované vody.

Obyvatelé Dvora Králové pocítí nárůst ceny o 4,5 procenta na 91,30 koruny za kubík. V Rychnově nad Kněžnou se cena vodného a stočného měnit nebude, a i po 1. lednu zůstane na 77,47 koruny za metr krychlový. Hospodařit s vodou tu bude nově samotné město.

Nejdražší vodu v kraji tak mají v porovnání s ostatními vodárenskými společnosti ve Dvoře Králové.

Porovnání cenových relací



Jičín - vodné 42,47, stočné 42,42, celkem 84,89 Kč (rok 2020 – 82,43)

Náchod - vodné 41,95, stočné 42,87, celkem 84,82 (rok 2020 81,40)

Hradec Králové - vodné 44,41, stočné 46,73, celkem 91,14 (rok 2020 – 89, 29)

Trutnov - vodné 48,64, stočné 34,67, celkem 83, 31 Kč (2020 – 79,34)

Dvůr Králové - vodné 33,97, stočné 57,33, celkem 91,30 (rok 2020 – 87,34)

Rychnov nad Kněžnou - vodné a stočné se nemění – 77,47 koruny za metr krychlový