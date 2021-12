Z letošních uchazečů všichni úspěšně složili závěrečnou zkoušku. Vzdělávací kurzy jim věznice nabízí v rámci programu zacházení zaměřeného na seberozvoj. Kvalifikace v různých řemeslech jim pomáhá se sháněním pracovního umístění v průběhu výkonu trestu, ale také na trhu práce poté, co brány věznice opustí. Právě rozšíření obzorů a možností ocenili ti, kterých se po skončení kurzu Eva Francová ptala na dojmy.

Svářečský kurz úspěšně zvládl i padesátiletý Petr, který začátkem listopadu přijel s dvaatřicetiletým Tomášem z Vazební věznice Ruzyně. "Jen jsem vešel do dílen, tak jsem byl pozitivně překvapený. I když mám 'odslouženo' dvacet let a viděl jsem toho hodně, tak tady musím vyzdvihnout vybavení školáku,“ pochvaloval své dočasné působiště Petr. "V Ruzyni pracuji na údržbě a tam od nás vyžadují oficiální zkoušky. Normálně se živím v autodopravě, a tam je velice často třeba něco svařit. Takže teď už budu profesionál,“ doplnil.

Neméně překvapený byl také jeho mladší kolega. "Nikdy mě nenapadlo, že někde ve věznici může něco takového fungovat. Zde skutečně nic nechybí,“ svěřil se nadšený umělecký kovář a zámečník Tomáš. "Svářečák potřebuji k práci v údržbě v Ruzyni a navíc ho uplatním i v civilním životě. V oborech jsem vyučený i s maturitou. Nemám dlouhý trest, a tak až mě propustí, nebudu muset ani svářečák obnovovat. V kovařině jsem vyráběl užitné věci jako jsou ploty, brány, postele a podobně, takže se bude hodit,“ reagoval na dotaz zručný Tomáš, podle kterého je kurz navíc smysluplným využitím času.

S kurzem byl spokojený i Dan a jeho parťák Marian z valdické zámečnické dílny. Osmapadesátiletý Dan byl v civilním životě automechanik, ale věnoval se i stavařině jako klempíř na střechách. „Kurz využiju, takže jsem za to velice vděčný. Slouží i jako určitá motivace pro život venku,“ ocenil Dan. Marian má z venku šestiletou praxi v obsluze CNC strojů. „Nečekal bych to tu. V porovnání třeba s Pardubicemi jsou Valdice nadstandardně vybavené,“ zhodnotil.

Mistr Jan Palička vede kurz sváření už desítky let a pod jeho rukama prošlo 330 absolventů, z nichž minimum kurz nedokončilo. "Vedu si přesnou evidenci a za celou dobu jsem vyřadil jen dva kurzanty pro nezájem a další čtyři nedokončili z jiných důvodů. Jinak všichni mají zájem i když to někteří berou jako vyplnění času ve vězení. Víte, nejdůležitější je chtít. Když to člověk neumí, naučím ho to, ale když nechce, není mu pomoci,“ prozradil tajemství úspěchu.

Kromě sváření nabízí ve Valdicích vězňům také další kurzy a doplnění vzdělání. V rámci Školského vzdělávacího střediska mohou odsouzení navštěvovat i kurzy Knihař, Malíř-natěrač, Technologie 4.0 (CNC obrábění, 3D tisk a robotika) a Feueresteinovy metody instrumentálního obohacování. Ve spolupráci se středními školami a učilišti si také odsouzení mohou dodělat například výuční list nebo maturitní zkoušku.