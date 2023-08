Poslední razítko pro další úsek D35. Stát začal řešit povolení od D11 do Sadové

Dva nové radary, které se po jednání s policií podařilo prosadit v Hořicích a uvést do provozu koncem dubna, jsou podle šéfa tamních strážníků zatím hlavně orientační. „Jedná se především o preventivní, rychlostní panely, které ukazují řidičům okamžitou rychlost, ale hlavně sbírají data průjezdnosti osobních, nákladních a jednostopých vozidel a dodržování rychlostních limitů v našem městě. Každý měsíc zkoušíme, jak budou řidiči reagovat, když ubereme, nebo přidáme některý z preventivních prvků a jaký to bude mít vliv na dodržování rychlosti," vysvětlil Nosek.

Všechny statistické informace, které panely nasbírají, poslouží v následujících měsících k dalšímu jednání policistů a hořických zastupitelů. „Rozhodneme se, zda jít i cestou represivních prvků podobně, jako je tomu na Královedvorsku. On-line výstupy ze statistik jsou již možné v rámci zkušebního provozu použít pro operativní zásah Městské policie Hořice,“ doplnil Nosek.

Už během prvního měsíce výsledky potvrdily, že se silnice na Jičínsku dokonce i uprostřed obcí potýkají s častým porušováním povolené rychlosti. Ne vždy to ale končí pouze fotkou z radaru a pokutou. Podle statistik Centra dopravního výzkumu došlo v okrese Jičín za poslední rok k více než 120 dopravním nehodám způsobeným překročením rychlostního limitu nebo nepřizpůsobením rychlosti.

Na nebezpečí na silnicích si stěžují také řidiči a obyvatelé obcí podél rizikových silnic. O umístění radarů v minulosti opakovaně žádali v Konecchlumí, Ostroměři nebo Bílsku. Do budoucna se chce problémem zabývat také nová starostka Ohařic Jana Prokešová. A o radar by stáli také ve Starých Hradech. „Za poslední necelé dva roky se tu staly tři dopravní nehody zapříčiněné nepřiměřenou rychlostí. Řešil jsem to s BESIPem, od nichž vím, že se policie k úsekovému měření staví negativně," oslovil Deník s připomínkou starosta Starých Hradů Zdeněk Švorc.

Hořické trubičky Maxijedlíka zradily. Prohru zajedl syrovými vejci a balutem

O trvalém umístění „bezmilostných pokutovacích“ radarů rozhoduje Dopravní inspektorát PČR. Kromě pozitivního vlivu na řidiče ale policisté varují také před negativy. „Radary v měřených úsecích odesílají data do systému a postih dostane provozovatel vozidla, ne přímo ten, kdo rychlost překročí. Proto se naše hlídky snaží takové hříšníky zadržet a vyřešit s nimi přestupek na místě pokutou,“ vysvětlil postoj jičínských policistů preventista Aleš Brendl.

Policisté nicméně přiznávají, že na silnicích stále není zcela bezpečno. Plynulý provoz závisí hlavně na samotných řidičích. „Všichni účastníci silničního provozu musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to je snížit počet dopravních nehod na našich silnicích,“ dodala mluvčí PČR Eliška Pospíšilová.